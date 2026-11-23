Olay, İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'ndeki amatör futbol sahasında düzenlenen Domaniç köyleri futbol turnuvasında yaşandı.

Güneyköy ile Çokköy takımlarının karşı karşıya geldiği müsabaka sırasında taraftarlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Gerginliğin kısa sürede tırmanması üzerine taraflar arasında kavga çıktı.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Kavga ihbarının ardından bölgeye İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çevik kuvvet polisi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, birbirine giren taraftarları ayırmak ve gerginliğin büyümesini engellemek için müdahalede bulundu. Tarafları ayırmak amacıyla biber gazı kullanan polis ekipleri, kavgayı kontrol altına aldı.

1 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan arbede sırasında yaralanan 1 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kavganın sona ermesinin ardından taraftarları dağıtarak bölgeden uzaklaştırdı.

KAVGA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Amatör kamerayla kaydedilen görüntülerde, turnuva sırasında taraftarların birbirine saldırdığı ve polis ekiplerinin kavgayı sonlandırmak için müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır