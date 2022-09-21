HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Odanızın havasını değiştirecek, çalışmayı daha keyifli hale getirecek akıllı masa lambası

Odanızın havasını değiştirecek, çalışmayı daha keyifli hale getirecek akıllı masa lambası

21.09.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojinin sağladığı rahatlığın keyfini çıkarmak ister misiniz? “Evet” dediğinizi duyar gibiyiz. O halde sizi harika bir akıllı ev ürünüyle tanıştırabiliriz: ister evde ister ofiste kullanabileceğiniz son teknoloji ürünü akıllı masa lambası! Çalışma motivasyonunuzu ve verimliliğinizi arttıracak bu cihazı gelin daha yakından tanıyalım.

Siz de odanızın havasını değiştirip, çalışmanızı daha keyifli hale getirmek isterseniz;

Trendyol’daki benzer ürünlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Amazon’daki ürünlere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sade fakat şık bir tasarım sahip olan akıllı masa lambaları, son zamanların en beğenilen teknoloji ürünlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Evde ya da ofiste masa başında çalışanların konforunu arttıran bu masa lambaları hem sarı hem beyaz ışıkta aydınlatma sağlıyor, ışığın rengini ve şiddetini de kullanıcının ayarlamasına olanak tanıyor. Okuma ve yazma için gelişmiş göz korumasına sahip olan cihazlar, akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebiliyor. Lambaların üzerindeki buton, açma kapama ve parlaklık ayarı yapmanızı sağlarken tüm bu işlemler akıllı telefonlarla da gerçekleştirilebiliyor. Çalışırken mola vermeyi unutanların oldukça hoşuna gidecek bu akıllı cihazları; çalışmaya başlamadan önce belirlediğiniz süre sonunda yanıp sönecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Böylece mola zamanı geldiğinde sizi uyarmış oluyor. Kimi modeller ise sesli uyarı sistemine sahip. Ayrıca güne çok erken başlayanlar ve uyandığında odanın karanlık olmasını istemeyenler, akıllı lambayı önceden kurarak uyandıklarında odanın istedikleri aydınlıkta olmasını sağlayabiliyor. Kullanıcılar, akıllı masa lambalarının çalışma verimliliklerini büyük ölçüde arttırdığını ve konforlu bir ortam sağladığını ifade ediyor. Siz de odanızın havasını değiştirip, çalışmanızı daha keyifli hale getirmek isterseniz;

Trendyol’daki benzer ürünlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Amazon’daki ürünlere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bulunduğunuz her yeri sinema salonuna çevirmenizi sağlayacak hayatınıza keyif getirecek mini projeksiyon cihazıBulunduğunuz her yeri sinema salonuna çevirmenizi sağlayacak hayatınıza keyif getirecek mini projeksiyon cihazı


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakın iPhone 14'ünüzü kırmayın! Bu ücretler cepleri yakarSakın iPhone 14'ünüzü kırmayın! Bu ücretler cepleri yakar
Kılıçdaroğlu, "Sözümdür" diyerek açıkladı: Bakanlık vereceğimKılıçdaroğlu, "Sözümdür" diyerek açıkladı: Bakanlık vereceğim
Cebindeki son parayla kazı kazan aldı! Büyük ikramiyenin sahibi olduCebindeki son parayla kazı kazan aldı! Büyük ikramiyenin sahibi oldu
Anahtar Kelimeler:
çalışma lambası led ışık led lambader masa lambası sensörlü lamba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

TikTok'ta viral olan herkesin almak istediği en trend ürünler

TikTok'ta viral olan herkesin almak istediği en trend ürünler

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Lila takımı çok beğenilmişti! Zeytin Ağacı dizisinin Leyla'sının giydiği o takıma alternatifler

Lila takımı çok beğenilmişti! Zeytin Ağacı dizisinin Leyla'sının giydiği o takıma alternatifler

Vintage severler çok beğenecek! Tarzınıza farklı bir dokunuş yapacak kadın vintage saatler

Vintage severler çok beğenecek! Tarzınıza farklı bir dokunuş yapacak kadın vintage saatler

En şık ve en moda parçalarla tarzınızı konuşturun!

En şık ve en moda parçalarla tarzınızı konuşturun!

Tümünü Gör
En şık ve en moda parçalarla tarzınızı konuşturun!

En şık ve en moda parçalarla tarzınızı konuşturun!

Her derde deva! Kolesterolü düzenliyor, kalbe iyi geliyor...

Her derde deva! Kolesterolü düzenliyor, kalbe iyi geliyor...

Omurganızı destekleyerek yaşam kalitenizi yükselten ortopedik oturma minderleri

Omurganızı destekleyerek yaşam kalitenizi yükselten ortopedik oturma minderleri

Minimal ve şık tasarıma sahip açılır kapanır çalışma masaları

Minimal ve şık tasarıma sahip açılır kapanır çalışma masaları

Gardırobunu yenilemek isteyenler için mükemmel şıklık sunacak en iyi pantolonlar

Gardırobunu yenilemek isteyenler için mükemmel şıklık sunacak en iyi pantolonlar

Kışın kurtarıcınız olacak hem sıcak tutup hem şık gösterecek en iyi külotlu çoraplar

Kışın kurtarıcınız olacak hem sıcak tutup hem şık gösterecek en iyi külotlu çoraplar

Tümünü Gör
Kışın kurtarıcınız olacak hem sıcak tutup hem şık gösterecek en iyi külotlu çoraplar

Kışın kurtarıcınız olacak hem sıcak tutup hem şık gösterecek en iyi külotlu çoraplar

Sade bir şıklık arayanlara özel en iyi keten gömlekler

Sade bir şıklık arayanlara özel en iyi keten gömlekler

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Kıyafeti çok beğenilmişti! Duygu Özaslan'ın şıklığıyla göz kamaştıran tulumuna alternatif öneriler

Kıyafeti çok beğenilmişti! Duygu Özaslan'ın şıklığıyla göz kamaştıran tulumuna alternatif öneriler

Vücut tipinize en uygun taytı keşfedin, kusursuz bir görünümün keyfini yaşayın!

Vücut tipinize en uygun taytı keşfedin, kusursuz bir görünümün keyfini yaşayın!

Hem ilginç hem uygun fiyatlı... Bu ürünlere bayılacaksınız!

Hem ilginç hem uygun fiyatlı... Bu ürünlere bayılacaksınız!

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Minimal ve şık tasarıma sahip açılır kapanır çalışma masaları

Minimal ve şık tasarıma sahip açılır kapanır çalışma masaları

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Hem ilginç hem uygun fiyatlı... Bu ürünlere bayılacaksınız!

Hem ilginç hem uygun fiyatlı... Bu ürünlere bayılacaksınız!

Evinizi keyifle dekore etmenizi sağlayacak bütçe dostu ürün önerileri

Evinizi keyifle dekore etmenizi sağlayacak bütçe dostu ürün önerileri

Eşyalarınızı ilk günkü gibi pırıl pırıl yapacak harika önerilerimize mutlaka göz atın!

Eşyalarınızı ilk günkü gibi pırıl pırıl yapacak harika önerilerimize mutlaka göz atın!

Planlı adımlar atmanızı sağlayacak, yaşamınıza fonksiyonellik katacak ajandalar

Planlı adımlar atmanızı sağlayacak, yaşamınıza fonksiyonellik katacak ajandalar

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Sakın iPhone 14'ünüzü kırmayın! iPhone 14'ün Türkiye’deki tamir ücretleri dudak uçuklattı: Bu ücretler cepleri yakar

Sakın iPhone 14'ünüzü kırmayın! Bu ücretler cepleri yakar

iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'i tercih etmek için 7 neden

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

YouTube en büyük kozunu oynamak üzere! Shorts için agresif para kazanma özelliği açılacak

En büyük kozunu oynamak üzere! Kullanıcılara para kazandıracak

WhatsApp'ta çevrimiçi olmayı kapatmak mümkün oluyor: Bir hayalet gibi görünmeyeceksiniz!

Sevindiren gelişme! WhatsApp'ta çevrimiçi olmayı kapatmak...

40 dakika uçabiliyor! Hoverbike ile test sürüşüne çıkan fuar başkanı: "Küçük bir çocuk gibi hissettim"

İlginç araçla sürüşe çıkan başkan: "Küçük bir çocuk gibi hissettim"

Elon Musk'ın eski çalışanından çılgın proje! Uzaya ayna koyacak

Elon Musk'ın eski çalışanından çılgın proje!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.