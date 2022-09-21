Odanızın havasını değiştirecek, çalışmayı daha keyifli hale getirecek akıllı masa lambası

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Sade fakat şık bir tasarım sahip olan akıllı masa lambaları, son zamanların en beğenilen teknoloji ürünlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Evde ya da ofiste masa başında çalışanların konforunu arttıran bu masa lambaları hem sarı hem beyaz ışıkta aydınlatma sağlıyor, ışığın rengini ve şiddetini de kullanıcının ayarlamasına olanak tanıyor. Okuma ve yazma için gelişmiş göz korumasına sahip olan cihazlar, akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebiliyor. Lambaların üzerindeki buton, açma kapama ve parlaklık ayarı yapmanızı sağlarken tüm bu işlemler akıllı telefonlarla da gerçekleştirilebiliyor. Çalışırken mola vermeyi unutanların oldukça hoşuna gidecek bu akıllı cihazları; çalışmaya başlamadan önce belirlediğiniz süre sonunda yanıp sönecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Böylece mola zamanı geldiğinde sizi uyarmış oluyor. Kimi modeller ise sesli uyarı sistemine sahip. Ayrıca güne çok erken başlayanlar ve uyandığında odanın karanlık olmasını istemeyenler, akıllı lambayı önceden kurarak uyandıklarında odanın istedikleri aydınlıkta olmasını sağlayabiliyor. Kullanıcılar, akıllı masa lambalarının çalışma verimliliklerini büyük ölçüde arttırdığını ve konforlu bir ortam sağladığını ifade ediyor. Siz de odanızın havasını değiştirip, çalışmanızı daha keyifli hale getirmek isterseniz;

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