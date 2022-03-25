Öfkeli Rus askeri ağır birlik kayıplarından sonra şaşırtan bir hareket yaptı! Protesto için komutanını tankla ezdi

Bir Rus askeri, albayın birliğindeki yüzlerce askeri kesin ölüme göndermesine sinirlenerek bri savaş tankını komutanının üzerine sürdüğü öne sürüldü. Ukraynalı gazeteci Roman Tsimbalyuk, Facebook'taki gönderisinde “Tankın direksiyonunda bulunan Rus askeri arkadaşlarının ölümünden grubun komutanı Albay Yury Medvedev'i sorumlu tuttu.Savaş sırasında uygun bir an seçen asker, tugay komutanı Albay Yuri Medvedev'i bir tankla ezdi ve iki bacağını da yaraladı” notunu ekledi.

Tsymbalyuk, olayın Kiev bölgesindeki Makarov'da iki grup Rus askerinin ağır çatışmalar sırasında birliğinden yarısını kaybetmesi sonucunda meydana geldiğini yazdı.

DOĞRU ANI BEKLEDİ

Daily Beast'in bildirdiğine göre, doğru anı bekleyen asker komutanın ağır bir şekilde yaralanmasına neden oldu. Albay Medvedev’in Belarus’ta bir hastanede olduğu bildirilirken kendisine cesaret nişanı verildiği yazıldı. Özel bir askeri ekibin koruduğu Albay Medvedev’in savaş yaraları nedeniyle tazminat beklediği açıklandı.



