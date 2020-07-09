Oflu Hoca’nın Şifresi 2 nerede çekildi? Oflu Hoca’nın Şifresi 2 konusu ve oyuncuları!

Oflu Hoca’nın Şifresi 2 filmi sinemada izlemeyenler ya da yeniden izlemek isteyenler için 9 Temmuz akşamı ATV ekranlarında yayınlanıyor. 2016 yılında gösterime giren ve Adem Kılıç’ın yönetmenliğini yaptığı Oflu Hoca’nın Şifresi 2 filmi senaryosu ise Uğur Kandemir Arpacı ve Zeynep Kaya’ya ait. Oflu Hoca’nın Şifresi 2 gişe hasılatı vizyona girdiği dönemde 3.892.643 TL olmuştu. İşte Oflu Hoca’nın Şifresi 2 konusu ve oyuncuları...

Oflu Hoca’nın Şifresi 2 konusu

İlk Oflu Hoca’nın Şifresi filminin devam filmi olma özelliği taşıyan Oflu Hoca’nın Şifresi 2 filminin konusu; Ahmet’in futbol kulübü başkanlığına bir kez daha göz dikmesini anlatıyor. Ahmet başkanlık için bir plan yapıyor. Fakat Ahmet’in yaptığı plan; karmaşık bir evlilik anlaşmasına varıyor. Nihayetinde Ahmet acemi bir adam kaçırma olayına kadar sürükleniyor.

Oflu Hoca’nın Şifresi 2 oyuncuları

Oflu Hoca’nın Şifresi 2 oyuncuları arasında Oflu Hoca karakteriyle Çetin Altay, Müteahhit Ahmet karakteriyle Ahmet Varlı, Ali Osman karakteriyle Köksal Engür ve Ümmiye karakteriyle Başak Daşman yer alıyor. Bu isimlerin yanı sıra Oflu Hoca’nın Şifresi 2 oyuncu kadrosu içinde Nihan Büyükağaç, Eser Eyüboğlu, Mehtap Bayri, İsrafil Köse, Cem Atik, Ayşegül Günay, Furuzan Asena Ongun ve Seyman Aydın bulunuyor. Oflu Hoca’nın Şifresi 2 Yusuf Güney konuk oyuncu olarak yer aldığı için de merak ediliyor.

Oflu Hoca’nın Şifresi 2 nerede çekildi?

Oflu Hoca’nın Şifresi 2 filminin çekimleri Trabzon ilinde gerçekleştirildi. Film, eğlenceli hikayesi ve bol kahkahalı anlar yaratan esprilerle dolu senaryosunun yanı sıra Trabzon’daki birbirinden güzel ve seyirlik çekim mekanları ile de dikkat çekiyor.

