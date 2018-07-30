Oğlu 'özledim' dedi; Ali Ağaoğlu helikoptere atlayıp gitti

Petek Ertüre, Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu'ndan olan oğlu Ali Ege ile bir süredir Bodrum'da.

5 yaşındaki Ali Ege geçenlerde telefonda konuşurken babasına ''Seni çok özledim'' deyince Ali Ağaoğlu tüm işlerini iptal etti ve helikopterine atladığı gibi soluğu Bodrum'da aldı, oğluna sürpriz yaptı.

Ali Ağaoğlu ile Ali Ege, Petek Ertüre'yi de alıp tekneyle koyları dolaştı. Baba-oğul Yalıkavak'ta denize girdi, suda oyun oynadı, tekneden balık tuttu.

Ali Ağaoğlu akşam da Petek Ertüre ile Serafina Mare'de yemek yedi.

Geçtiğimiz haftalarda yine küçük Ali'nin özlemi üzerine Ağaoğlu tatil yerine helikopter gönderip oğlunu yanına getirtmişti.

