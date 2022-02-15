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  4. Oğlum dizisi 2. bölümden ön izleme sahnesi! Zeynep'i bekleyen kritik karar

Oğlum dizisi 2. bölümden ön izleme sahnesi! Zeynep'i bekleyen kritik karar

15.02.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Oğlum'un 2. bölümünden bir ön izleme sahnesi daha izleyicilerle buluştu. Oğlu Efe için zor bir ikilemde kalan Zeynep'in, Demet'le düşüncelerini paylaştığı sahnede "Söylerseniz suç bulunacak, saklarsanız da aklanacak... Siz olsanız ne yapardınız?" sorusu dikkat çekiyor. Zeynep'in vereceği karar büyük bir merak konusu olurken onun bu vicdan muhakemesi tüm izleyenlere de aynı duygu ve düşünceleri yaşatacak.

Başrollerinde Canan Ergüder, Serhat Teoman, Songül Öden, Feyyaz Duman, Timur Acar, Nihal Yalçın ve Tuğçe Açıkgöz'ün yer aldığı Oğlum dizisi geçtiğimiz hafta 1. bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Oğlum'un 16 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 2. bölümünde ise çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

Oğlum (2)(3)

'OĞLUM'UN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Efe itirafından sonra; acı olayın yaşandığı sırada üzerinde bulunan gömleğin dolabında olduğunu söyler. Zeynep ile eve giden polisler kapıda Tuğrul ile karşılaşır. Her yeri ararlar ama Efe'nin bahsettiği gömlek hiçbir yerde yoktur.

Oğlum (4)(3)

Polisler gittikten sonra Tuğrul gömleği bulduğunu Zeynep'e söyler ve yok etmeyi teklif eder. Zeynep gömleği Tuğrul'dan alır ve büyük bir vicdan muhakemesinin içine hapsolur.

Oğlum (7)(2)

Gerçekten Tuğrul'u dinleyip gömleği yok mu etmelidir yoksa polise teslim mi etmelidir? Bu sırada Melike ve İlyas oğulları Kaan'ın yokluğunun acısıyla baş etmeye çalışmaktadır. İlyas, yaşanan acı olay ile ilgili bir şüpheli olduğunu öğrenir fakat şüphelinin kimliği hakkında bilgi sahibi değildir. Ancak İlyas kararlıdır, oğluna bu kötülüğü yapanın cezasını kendi elleriyle verecektir.

Oğlum (3)(1)

'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

'Oğlum' yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!


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Canan Ergüder
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