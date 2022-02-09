Oğlum dizisi konusu ne? Oğlum dizisi oyuncuları kimlerdir?

Oğlum dizisi ilk bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Oğlum dizisinin proje ve senaryo tasarımı Ahmet Katıksız, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’a aittir. Oğlum dizisinin yönetmen koltuğunda ise Gökçen Usta oturuyor. Oğlum dizisinin oyuncu kadrosunda kanseri yenen başarılı oyuncu Canan Ergüder de yer alıyor. İşte Oğlum dizisinin merak edilen oyuncu kadrosu ve konusu.

OĞLUM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Oğlum dizisinin konusu şöyle; İlyas ve Melike Özyürek çifti, kızları Ceren ve 6 yaşındaki oğulları Kaan ile birlikte Şile'de yaşamaktadırlar. Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere gözü dalar ve oğlu Kaan'ın okul çıkışına geç kalır. Okulun bahçesinde annesini bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu esnada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, ailesi ile iletişimi iyi olmayan ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan'ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar. Melike ve İlyas çifti ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan'ı aradıkları sırada acı bir olayın yaşandığı haberini alırlar. Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da büyük değişimler olur.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Oğlum dizisi oyuncuları arasında Timur Acar, Songül Öden, Nihal Yalçın, Feyyaz Duman, Canan Ergüder, Serhat Teoman, Metehan Parıltı, Emir Kaan Özkan, Kubilay Aka, Ali Seçkiner Alıcı gibi başarılı isimler yer almaktadır.

OĞLUM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Show TV'de yayınlanan Oğlum dizisinin çekim yeri henüz net olmasa da pek çok sahnenin İstanbul'da çekildiği tahmin ediliyor. Oğlum dizisi İstanbul'un değişik ilçelerinde tarihi mekanlarda çekilmektedir.



