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Oğlum dizisi ne zaman başlayacak? Oğlum dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

02.02.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de yakın süreçte ekrana gelecek olan Oğlum dizisinin ne zaman başlayacağı ve konusu ile detayları merak ediliyor. Canan Ergüder, Feyyaz Duman ve Songül Öden gibi pek çok başarılı ismin kadroda yer aldığı dizinin yayın tarihi belli oldu. Peki Oğlum dizisi ne zaman başlayacak? Oğlum dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte dizi hakkında merak edilenler...

Oğlum dizisi ne zaman başlayacak? Oğlum dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Oğlum dizisinin yayın tarihi belli oldu. Ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkilerin anlatılacağı ‘Oğlum’un ilk bölümünün ekranlara gelmesine kısa bir süre kaldı. İşte yayın tarihi ve konusu...

OĞLUM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız’ın yaptığı Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kaleminin Gökçen Usta’nın rejisiyle birleştiği Oğlum dizisi duygu yüklü hikayesiyle 9 Şubat 2022 Çarşamba akşamı 20.00’de Show TV’de ekrana gelecek.

OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

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Oğlum dizisinde konu olarak bir umut hikayesinden yola çıkılmakta. Dizinin tanıtımında iki farklı aile gözler önüne serilirken yaşanılan acı bir olayın da ipuçları verilmekte. Bir trajediyle değişen hayatları konu alacak olan dizi, seyirciye karmaşık duyguları bir arada tattıracak.

OĞLUM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

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Oğlum dizisinin oyuncuları arasında bulunan başlıca isimler şöyle;

Canan Ergüder,
Serhat Teoman,
Kubilay Aka,
Nihal Yalçın,
Songül Öden,
Feyyaz Duman,
Timur Acar.

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Show TV Canan Ergüder Kubilay Aka Nihal Yalçın Songül Öden Timur Acar
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