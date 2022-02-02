Oğlum dizisi ne zaman başlayacak? Oğlum dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Oğlum dizisinin yayın tarihi belli oldu. Ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkilerin anlatılacağı ‘Oğlum’un ilk bölümünün ekranlara gelmesine kısa bir süre kaldı. İşte yayın tarihi ve konusu...

OĞLUM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız’ın yaptığı Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kaleminin Gökçen Usta’nın rejisiyle birleştiği Oğlum dizisi duygu yüklü hikayesiyle 9 Şubat 2022 Çarşamba akşamı 20.00’de Show TV’de ekrana gelecek.

OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Oğlum dizisinde konu olarak bir umut hikayesinden yola çıkılmakta. Dizinin tanıtımında iki farklı aile gözler önüne serilirken yaşanılan acı bir olayın da ipuçları verilmekte. Bir trajediyle değişen hayatları konu alacak olan dizi, seyirciye karmaşık duyguları bir arada tattıracak.

OĞLUM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Oğlum dizisinin oyuncuları arasında bulunan başlıca isimler şöyle;

Canan Ergüder,

Serhat Teoman,

Kubilay Aka,

Nihal Yalçın,

Songül Öden,

Feyyaz Duman,

Timur Acar.



