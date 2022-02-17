Oğlum dizisi nerede çekiliyor? Oğlum dizisinin çekildiği semt neresi? İşte Oğlum dizisi oyuncuları...

Show TV'de Ay Yapım imzasıyla televizyon ekranlarında yayınlanan Oğlum dizisine dair ayrıntılar pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Dizi hakkında merak edilen konulardan biri de çekim yerinin hangi semtte olduğu oldu. Peki Oğlum dizisi nerede çekiliyor?

OĞLUM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gökçe Usta’nın yönetmenliğini ve Sevgi Yılmaz ile Hürer Ebeoğlu’nun senaryosunu üstlendiği dizisinin hangi semt ve mahallelerde çekildiğine dair ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin Şile ve İstanbul’un farklı semtlerinde çekildiği bilinmekte.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Nihal Yalçın

Songül Öden

Serhat Teoman

Feyyaz Duman

Emir Kaan Özkan

Kubilay Aka

Canan Ergüder

Metehan Parıltı

Timur Acar

Ali Seçkiner Alıcı

OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide Melike ve İlyas çifti çocukları ile birlikte Şile’de yaşayan bir ailedir. Melike o gün ilk maaşını alır ve kendi parasını kazanmanın mutluluğuyla mağaza vitrinleri arasında gezerken saati unutacaktır.

Kaan ise okul çıkışında annesinin kendini almasını beklemektedir. Bu sırada Kaan küçük bir kirpi görür ve onu takip etmeye başlar. Kirpinin arkasından giden küçük çocuk kendini parkta bulur.

Diğer yandan Tuğrul ve Zeynep çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan ve ailesi ile iletişimi fazlaca kopuk bir çocuktur.

Kaan ile parkta karşılaşan Efe, bir süre sonra Kaan’ın kaybolduğunu fark edecektir ve sonrasında ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…

İlyas ve Melike ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan’ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alacaktır. Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi gitmeyecektir.

