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Oğlum dizisi nerede çekiliyor? Oğlum dizisinin çekildiği semt neresi? İşte Oğlum dizisi oyuncuları...

17.02.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Oğlum dizisi, hikayesi ve oyuncularıyla televizyon izleyicisinin dikkatini çekmeyi başardı. İlgiyle takip edilen dizinin çekim yeri merak ediliyor. Peki Oğlum dizisi nerede çekiliyor? Oğlum dizisinin çekildiği semt neresi? İşte Oğlum dizisi oyuncuları ve merak edilenler...

Oğlum dizisi nerede çekiliyor? Oğlum dizisinin çekildiği semt neresi? İşte Oğlum dizisi oyuncuları...

Show TV'de Ay Yapım imzasıyla televizyon ekranlarında yayınlanan Oğlum dizisine dair ayrıntılar pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Dizi hakkında merak edilen konulardan biri de çekim yerinin hangi semtte olduğu oldu. Peki Oğlum dizisi nerede çekiliyor?

OĞLUM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gökçe Usta’nın yönetmenliğini ve Sevgi Yılmaz ile Hürer Ebeoğlu’nun senaryosunu üstlendiği dizisinin hangi semt ve mahallelerde çekildiğine dair ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin Şile ve İstanbul’un farklı semtlerinde çekildiği bilinmekte.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Nihal Yalçın
Songül Öden
Serhat Teoman
Feyyaz Duman
Emir Kaan Özkan
Kubilay Aka
Canan Ergüder
Metehan Parıltı
Timur Acar
Ali Seçkiner Alıcı

OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

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Dizide Melike ve İlyas çifti çocukları ile birlikte Şile’de yaşayan bir ailedir. Melike o gün ilk maaşını alır ve kendi parasını kazanmanın mutluluğuyla mağaza vitrinleri arasında gezerken saati unutacaktır.

Kaan ise okul çıkışında annesinin kendini almasını beklemektedir. Bu sırada Kaan küçük bir kirpi görür ve onu takip etmeye başlar. Kirpinin arkasından giden küçük çocuk kendini parkta bulur.

Diğer yandan Tuğrul ve Zeynep çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan ve ailesi ile iletişimi fazlaca kopuk bir çocuktur.

Kaan ile parkta karşılaşan Efe, bir süre sonra Kaan’ın kaybolduğunu fark edecektir ve sonrasında ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…

İlyas ve Melike ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan’ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alacaktır. Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi gitmeyecektir.

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Show TV Canan Ergüder Kubilay Aka Nihal Yalçın Songül Öden Timur Acar
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