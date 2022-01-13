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  4. Oğlum dizisinden ilk fragman yayınlandı! Oğlum dizisi oyuncular kimler?

Oğlum dizisinden ilk fragman yayınlandı! Oğlum dizisi oyuncular kimler?

13.01.2022 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay Yapım'ın Show TV için çektiği Oğlum dizisinden ilk görüntüler yayınlandı. Oğlum dizisinin oyuncu kadrosunda Canan Ergüder, Serhat Teoman, Songül Öden, Feyyaz Duman, Timur Acar, Kubilay Aka, Nihal Yalçın ve Tuğçe Açıkgöz gibi isimler yer alıyor.

Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan ‘Oğlum’ dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Oğlum_Teaser (4)
Proje ve senaryo tasarımının Ahmet Katıksız’a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’a ait olduğu dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.

UMUT DOLU BİR HİKAYE

Oğlum_Teaser (3)
Merakla beklenen projenin teaser’ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser’daki “Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…” sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

Oğlum_Teaser (2)

Birçok duyguyu bir arada yaşatacak hikayesiyle ‘Oğlum’ çok yakında Show TV’de başlıyor!


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Anahtar Kelimeler:
Show TV
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