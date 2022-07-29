Oğlunun doğum gününü kutlamak için seçtiği fotoğraf tepkilere neden oldu! Tanga bikinisiyle poz verince...

Avustralya'nın Queensland eyaletinin güneydoğusunda Pasifik sahillerinde bulunan Gold Coast'taki lüks evinde yaşayan dört çocuk annesi Sophie Guidolin, 15 yaşındaki oğlunun doğum günü için evlerinin havuzunda bir parti düzenledi. 32 yaşındaki fenomen ismin kusursuz fiziğinin yanında oğluna sarılmış halde verdiği fotoğrafı tepki çekti. Fenomen ismin tanga bikisiniyle verdiği poz cinselleştirme üzerinden tepki topladı.

ELEŞTİRİLERE İSYAN ETTİ

32 yaşındaki kadın sosyal medya paylaşımına yapılan yoğun eleştirilerin üzerine Instagram hesabından isyan etti. Havuz partisindeki bikini seçiminin eleştirilmesine anlam veremediğini söyleyen kadın, “Çocuklarımın önünde bikini giymemin bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Benimle ilgili bir sorununuz varsa, başka şekillerde iletmelisiniz” dedi.



