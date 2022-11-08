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  4. Oğluyla dalga geçilince cezayı kendisi vermek istedi! Oğluna ‘şişman’ diyen genci dövdü

Oğluyla dalga geçilince cezayı kendisi vermek istedi! Oğluna ‘şişman’ diyen genci dövdü

08.11.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin'in Rio Negro eyaletinde 15 yaşındaki Benjamin isimli bir öğrenci okuldan eve kanlar içinde geldi. Annesi Roxana’ya okuldaki arkadaşlarından birinin kendisiyle şişman diyerek dalga geçtiğini ve şiddet uyguladığını dile getirmesiyle birlikte işler bir anda karıştı. Ertesi gün oğlunun okula giden anne Roxana, oğlunu döven çocuğu tekme tokat darp etti.

Arjantin’deki bir lisede gerçekleşen olay herkesi şaşkına çevirdi. Oğlunun sınıf arkadaşları tarafından darp edildiğini öğrenen bir anne ertesi gün okula giderek ceza kesti. Anbean sınıftaki diğer öğrencilerin cep telefonu kameraların kaydedilen görüntülerin tepki çekmesi üzerine anne Roxana özür dilemek zorunda kaldı.

“CEZAYI KENDİM VERMEK ZORUNDA KALDIM”

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Oğluyla birlikte sınıfa gelen anne, Benjamin’den kendisine zorbalık yapan çeteyi göstermesini istedi. Çocuğun annesine sınıf arkadaşlarını göstermesi üzerine anne Roxana, önce bağırarak ardından ise tokat atarak gençlere tepki gösterdi. Roxana’yı uzaklaştırmak için iki yetişkin ve 15 yaşındaki birkaç öğrenci devreye girmek zorunda kaldı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sonra anne Roxana çocuklardan ve onların ailelerinden özür diledi.

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Durumu daha öncesinde defalarca okul yönetimine bildirdiğini ifade eden Roxana, “Yaptıklarmı haklı çıkartmaz ama durum beni duygusal olarak çok bunalttı. Bir gün Benjamin eve kanlar içinde geldi. Bunu okul yetkililerine bildirdim ve bana hiçbir cevap vermediler. Reşit olmadıkları için müdahale edemeyeceklerini söylediler. Oğlum okul tuvaletinde tacize uğruyor, yüzüne tükürüp, kıyafetlerini yırtıyorlar. Sürekli ona ‘şişman’ diyorlar. Cezayı kendim vermek zorunda kaldım” dedi.

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