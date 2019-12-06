Öğrencilerin "evcil hayvan" heyecanı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir ilkokulda, öğrencilerin derslere motivasyonunu artırmak ve hayvan sevgisini güçlendirmek amacıyla, evcil hayvan alanı oluşturuldu.

"Yaşayan okul" projesi kapsamında, Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu bahçesine okulun yöneticileri, aile birliği ve velilerce hayvanlar için bir alan kuruldu.

İçerisinde tavuk, horoz, tavşan, bıldırcın ve ördek bulunan alan, öğrencilerin büyük ilgisini çekiyor.

Teneffüste dışarıya çıkan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu kümesteki hayvanlarla ilgilenerek, onlara görevlilerin hazırladığı yem ve yeşillikten oluşan yiyecekleri veriyor. Öğrenciler daha sonra tavukların yumurtalarını da topluyor.

- "Diğer okullarda da evcil hayvanlarımız yer alacak"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, çiftliğin açılışını yaptığı etkinlikte, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve ön plana çıkartmak için bakanlığın bir takım çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Bodrum'daki okulda da bunun bir örneğini yapıldığını ifade eden Korkmaz, "Evcil hayvanlarımızın olduğu kümesin açılışını yapıyoruz. Diğer okullarda da evcil hayvan edinme sayımız artıyor. Okullarımızda kedi ve köpeklerimiz de var. Güzel çalışmalara imza atıyoruz. Bodrum'da diğer okullarda da evcil hayvanlarımız yer alacak." diye konuştu.