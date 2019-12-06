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Öğrencilerin "evcil hayvan" heyecanı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.12.2019 14:59 | Son Güncelleme

Muğla'da öğrencilerin derslere motivasyonunu artırmak ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla bir ilkokulun bahçesinde öğrenci ve öğretmenler evcil hayvan besliyor - Bodrum Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz: - "Evcil hayvanlarımızın olduğu kümesin açılışını yapıyoruz. Diğer okullarda da evcil hayvan edinme sayımız artıyor. Okullarımızda kedi ve köpeklerimiz de var"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir ilkokulda, öğrencilerin derslere motivasyonunu artırmak ve hayvan sevgisini güçlendirmek amacıyla, evcil hayvan alanı oluşturuldu.

"Yaşayan okul" projesi kapsamında, Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu bahçesine okulun yöneticileri, aile birliği ve velilerce hayvanlar için bir alan kuruldu.

İçerisinde tavuk, horoz, tavşan, bıldırcın ve ördek bulunan alan, öğrencilerin büyük ilgisini çekiyor.

Teneffüste dışarıya çıkan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu kümesteki hayvanlarla ilgilenerek, onlara görevlilerin hazırladığı yem ve yeşillikten oluşan yiyecekleri veriyor. Öğrenciler daha sonra tavukların yumurtalarını da topluyor.

- "Diğer okullarda da evcil hayvanlarımız yer alacak"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, çiftliğin açılışını yaptığı etkinlikte, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve ön plana çıkartmak için bakanlığın bir takım çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Bodrum'daki okulda da bunun bir örneğini yapıldığını ifade eden Korkmaz, "Evcil hayvanlarımızın olduğu kümesin açılışını yapıyoruz. Diğer okullarda da evcil hayvan edinme sayımız artıyor. Okullarımızda kedi ve köpeklerimiz de var. Güzel çalışmalara imza atıyoruz. Bodrum'da diğer okullarda da evcil hayvanlarımız yer alacak." diye konuştu.

Okulun Müdürü Ahmet Karaboğa da çiftliği sınıflarda yaptıkları anket sonrasında projelendirme kararı aldıklarını dile getirdi.

Projeyle öğrencilerin çok mutlu olduğunu ifade eden Karaboğa, "Kümesimizdeki hayvanların resmini çektik ve isimlendirdik. Öğrencilerimiz çok mutlu. Evlerinden yiyecek getiriyorlar. Bu çalışmaya velilerimiz de oldukça destek verdi. Hep birlikte gerçekleştirdik." dedi.

Açılış kurdelesini kesen İlçe Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, öğretmenler ve öğrenciler, daha sonra hayvanlarla ilgilendi.

Etkinlikte, anaokulu öğrencilerinin hazırladığı ve içerisinde kümesteki tavukların yumurtalarının bulunduğu minik hediye paketleri misafirlere dağıtıldı.

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