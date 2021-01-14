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Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Kate Mara devam etmek istemiyor

14.01.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Kate Mara devam etmek istemiyor

Kate Mara başrolünü üstlendiği A Teacher dizisinin devam etmesini istemiyor. Hulu yapımı diziden 2. sezonu çekilse bile çıkarılmak istediğini söyleyen oyuncu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sansasyonel Hulu yapımı dizi A Teacher’da başrolü üstlenen Kate Mara, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. A Teacher 2. sezonla ilgili çeşitli söylentiler olsa da dizinin devam edip etmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Yönetmen Hannah Fidell’in aynı adlı filminden televizyona uyarlanan dizi, kocasıyla sorunlar yaşayan genç bir öğretmenin öğrencisiyle yakınlaşmasını konu alıyor.

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Kate-Mara-Nick-Robinson-a-Teacher

Kate Mara ve Nick Robinson’un başrollerini paylaştığı dizinin her bölümü başında bir uyarıyla ekrana geliyordu. Dizinin başrol oyuncusu A Teacher 2. sezon onayını alsa bile devam etmek istemediğini söyledi. Oyuncu açıklamasında şu sözleri söyledi:

"Keşke üç sezon daha yapsaydık, ama hiç zaman geçmeden nasıl devam edeceğimizi bilmiyorum, çünkü ikimiz de olduğumuzdan biraz daha yaşlı oynuyoruz... Umarım klişeleri kırmanın kapısını açar ve farklı bakış açılarından daha fazla hikâye anlatmanın kapısını açar."

Dizinin hayranları Hulu’dan gelecek 2. sezon onay haberini beklemekte.

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