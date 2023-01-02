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Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! Ülkesinden kaçarak Dubai’ye yerleşince zengin oldu

02.01.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya’da beden eğitimi öğretmeni olarak çalışan Melissa Tweedie mezuniyet balosunda öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği için görevden uzaklaştırılmıştı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından eski beden eğitimi öğretmeni kaçarak Dubai’ye yerleşmişti. Yaşadığı ülkede yoga eğitmeni olarak görev yapan Tweedie’nin kazancı dudak uçuklattı.

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! Ülkesinden kaçarak Dubai’ye yerleşince zengin oldu

Geçtiğimiz Şubat ayında mezuniyet balosunda bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği öne sürülerek görevinden uzaklaştırılan Melissa Tweedie isimli beden eğitimi öğretmeni ülkesinden ayrılarak Dubai’ye yerleşmişti. Şimdi Dubai’ye milyoner müşterilerine yoga, meditasyon ve hipnoterapi hizmetleri sunan Tweedie kazancıyla herkesi şaşkına çevirdi.

90 DAKİKADA SERVET KAZANIYOR

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Sosyal medya hesabından lüks yaşamına dair kesitler sunan Tweedie, kristal kaseler ve gonglarla verdiği 90 dakikalık meditasyon seanslarından kişi başı 57 sterlin (yaklaşık 1.288 TL), grup olarak ise 204 sterlin (yaklaşık 4 bin 611 TL) kazanıyor.

“KEYFİ YERİNDE”

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The Sun gazetesine konuşan Tweedie’ya yakın bir kaynak ise, “Öğretmenliği bırakmak zorunda olmak sanırım başına gelen en iyi şey oldu. Çok iyi para kazanıyor ve hayatının tadını çıkartıyor. Yakışıklı bir adamla nişanlı ve lüks bir hayat yaşıyor. Keyfi yerinde” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Öğretmen İskoçya

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