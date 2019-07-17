Öğretmen baba, kızını canice öldürmüştü! Flaş gelişme

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde, kızı Ç.K'yi öldürdüğü iddiasıyla teslim olan M.K'nin, emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edilen M.K'nin, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı aktarılan açıklamada, "Psikolojik tedavi gördüğü anlaşılan Ç.K'nin Gaziantep'te hemşire olduğu, M.K'nin ise ilimizde halen öğretmenlik yaptığı anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.
M.K, tartışma sırasında kızı Ç.K'nin boğazını sıkmış, bir süre sonra nefes alamadığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirmişti. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Ç.K, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.
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