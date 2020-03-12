Öğretmen dizisi 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Akif'ten korkunç plan: 5 öğrencinin ölümünün sorumlusu sensin

Mr. Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisi 18 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 3. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol'un başrollerde oynadığı Öğretmen'in 3. bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Yeni bölüm fragmanında, Yılmaz Komiser'den videoyu kimin çektiğini bulmasını isteyen Akif, aldığı yanıtın doğru olmadığını söylüyor ve planını harekete geçiriyor. Akif, ismini açıklayacağı 5 öğrenciyi öldüreceğini bildiriyor.

AKİF'İN SEVGİLİSİ ZEYNEP'TEN OLAY İTİRAF!

Öğretmen yeni bölümde Akif'in trafik kazasında komaya giren sevgilisi Zeynep uyanıyor. Zeynep komadan çıktıktan sonra şok bir itirafta bulunuyor. Zeynep Akif'in kendisine bilerek çarptığını ve kaza olmadığını açıklıyor. Emniyet Müdürü Metin'i arayan Kenan ise, Zeynep'in her şeyi hatırladığını söylüyor.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçükkapı Lisesi 12A öğrencileri; geceyi arkadaşlarının öldüğü sınıfta geçirmişlerdir. Ertesi gün yaşadıkları sinir harbinin de etkisiyle bitkin düşmüşken Akif Erdem, sınıfa girer ve ikinci sorusunu sorar.