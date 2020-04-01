Öğretmen yeni bölüm neden yok? Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Her hafta çarşamba günü yayınlanan Öğretmen dizisi, bu hafta izleyici karşısına tekrar bölümüyle çıktı. Koronavirüs nedeniyle çekimleri iptal edilen diziler arasında yer alan Öğretmen'in artık çarşamba akşamları tekrar bölümleriyle yayınlanacak.

İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol'un başrollerde oynadığı Fox'un sevilen dizisi Öğretmen Öğretmen dizisinin yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli olmadı.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mr. Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisinin son bölümünde Yılmaz Komiser, Sur çetesi lideri Kara'nın gizli mekanına baskın düzenledi. Kara tutuklanırken, Yılmaz Komiser ise Akif'i arayarak "İşlem tamam" dedi. Ateş'e müjdeyi veren Akif, "Abdullah Kara tutuklandı. Artık ailen için endişelenmene gerek kalmadı Ateş. Coşkun Bey de annenin durumunu öğrendi ve evinizde yatılı çalışması için hemşire ayarladı" dedi. Ateş ise aldığı bu haberle büyük sevinç yaşadı.

Akif ise aldığı haberin ardından öğrencilerine her şeyi anlatmaya karar verdi. Akif, "Arkadaşlarınız nerede olduğunu, neden burada olduğunuzu

ve bu videoyla ilgili tüm hikayeyi anlatmam lazım. Tuğrul ve..." dedikten sonra aniden fenalaşarak yere düştü ve bayıldı. Öğrencileri ise Akif'in yere yığılmasıyla büyük şok yaşadı. Peki Akif'e ne oldu?

