Öğretmenini karşısında gören Adele, sahnede gözyaşlarını tutamadı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, yeni çıkardığı '30' isimli albümünden sonra İngiltere'deki ilk konserini Londra'da verdi. Sevenleriyle buluşan sanatçının performansı dün ITV'de de yayınladı.

Adele, konserinde oyuncu Dame Emma Thompson'nın gençken kendisine kimin ilham verdiğini sorması üzerine, Balham'daki Chestnut Grove Okulu'ndaki İngilizce öğretmeni McDonald'ın adını verdi.

"BENİ EDEBİYATLA O TANIŞTIRDI"

Ünlü şarkıcı, "8 yaşındayken okuldan ayrılmıştı. Beni edebiyatla o tanıştırdı. Her zaman İngilizceye takıntılıydım ama şimdi şarkı sözleri yazıyorum. Bizi gerçekten önemserdi. İngilizce derslerimi dört gözle bekliyordum." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENİNİ KARŞISINDA GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDI

Bu sözlerin üzerine Dame Emma, Adele'in İngilizce öğretmeni McDonald'ı sahneye davet ederek ünlü şarkıcıyı şaşırttı ve duygulandırdı. Adele ve McDonald sahnede kucaklaşarak seyircilere de duygusal anlar yaşattı.

AĞLAMAKTAN MAKYAJI BOZULDU

Adele, sahnede gözyaşlarına boğulduğu için bozulan makyajını yeniden yaptırdı.

Ünlü yıldız, hatta seyirciyi eğlendirmek için komedyen arkadaşı Alan Carr'ı da kısa süre için sahneye davet etti. Adele, ayrıca öğretmeni McDonald'sın numarasını alacağına ve iletişime geçeceğine de söz verdi.

Öte yandan ünlü yıldızın konserinde yer alan konuklar arasında; Dua Lipa, David Tennant, Idris Elba, Samuel L Jackson ve Emma Watson gibi isimler vardı.

'KARIŞIK ÇALMA' SEÇENEĞİNİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Adele, ayrıca '30' isimli yeni albümündeki şarkıların sırasının dikkatle seçildiğini belirterek Spotify'dan 'karışık çalma' seçeneğini devre dışı bırakmasını istedi. Platform, sanatçının isteğini yerine getirdi.

