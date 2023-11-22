ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ 2023: Erkek ve bayan öğretmene ne hediye alınır? 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşıyor

Öğretmenler Günü hediyeleri arama motorlarında sorgulanıyor. Birçok kişi alışveriş sitelerinde inceleme yapıyor ve ilgili kategorilerde yer alan ürünleri karşılaştırıyor. Öğretmenler Günü'nde alınacak hediyeleri sizler için derledik. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü için en güzel hediye önerileri...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE NE HEDİYE EDİLİR?

Öğretmenler Günü'nde öğretmene sevgilerini simgesel olarak bir hediye ile göstermek isteyen öğrenciler için farklı hediye alternatifleri bulunuyor. Kişiye özel isimli termos, öğretmenler için duvar saati, isimli Oscar Ödülü ve öğretmenlere özel isim baskılı hediye seti bunlardan biri.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN HEDİYE FİKİRLERİ

İşte Öğretmenler Günü için alınabilecek hediyeler:

İsimli su matarası

Özel baskılı bardak altlığı

Kişiye özel fincan seti

Öğretmenler özel isimli kupa bardak

ERKEK ÖĞRETMENE NE HEDİYE ALINIR?

Defter

Kolye

Saat

Takvim

BAYAN ÖĞRETMENE NE HEDİYE ALINIR?

Kokulu çiçek

Roman/şiir kitabı

Siyah dolma kalem

Kalem seti

Çikolata

Tatlı

Kahve

Sıcak içecek

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN EN CAZİP HEDİYELER

Hediyelik eşya

Kitap Ayracı

Kalemlik

Not defteri







