Oğulcan Engin’den Acun Ilıcalı’ya doğum günü kutlaması

TV8’in patronu Acun Ilıcalı, 50 yaşına girdi. Başarılı televizyoncunun doğum gününü kutlayan isimlerden birisi de Sinan Engin ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin oldu.

Engin, yakın arkadaşı Ilıcalı ile bir çölde çekilen fotoğrafını Instagram'daki hikaye bölümünde paylaştı ve “Doğum günün kutlu olsun Sheik Bin Acun” notunu yazdı.

Oğulcan Engin; Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanması sonrası iyi anlaştığı Subaşı ile dostluğunu bitirmiş ve tarafını belli etmişti. Engin ve Subaşı birbirlerini sosyal medyadan da silmişti.



