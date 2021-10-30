Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündem olan Miray Daner, bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

Güzel oyuncu Miray Daner, 1 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte Miray Daner'in beğeni yağmuruna tutulan o pozları:

Estetik iddialarıyla gündeme gelen Miray Daner, sadece zayıfladığını ve yüzünün oturduğunu söyleyerek, söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Her defasında Kubilay Aka ile barıştığı yönünde söylentiler ortaya atılan Daner, yakın zamanda Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrılan Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlamış, ikili bir gece kulübünden ayrılırken birlikte görüntülenmişlerdi.



