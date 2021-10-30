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Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündem olan Miray Daner, bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

30.10.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı ortaya çıkan güzel oyuncu Miray Daner'in, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarına beğeni yağdı.

Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündem olan Miray Daner, bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

Güzel oyuncu Miray Daner, 1 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte Miray Daner'in beğeni yağmuruna tutulan o pozları:

Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündem olan Miray Daner, bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündem olan Miray Daner, bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündem olan Miray Daner, bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

Estetik iddialarıyla gündeme gelen Miray Daner, sadece zayıfladığını ve yüzünün oturduğunu söyleyerek, söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündem olan Miray Daner, bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

Her defasında Kubilay Aka ile barıştığı yönünde söylentiler ortaya atılan Daner, yakın zamanda Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrılan Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlamış, ikili bir gece kulübünden ayrılırken birlikte görüntülenmişlerdi.

Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündem olan Miray Daner, bikinili pozlarıyla yaktı geçti!


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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Eyüboğlu Kubilay Aka Miray Daner Oğulcan Engin
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