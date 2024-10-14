MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğuzhan Koç Hazal Subaşı ile aşkını ilan etti! Demet Özdemir'den pozlar gecikmedi

Oğuzhan Koç Hazal Subaşı ile aşkını ilan etti! Demet Özdemir'den pozlar gecikmedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.10.2024 08:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazal Subaşı ile şarkıcı Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü çiftin aşk pozları gündemdeyken eski eş Demet Özdemir'den paylaşım gelince yorumlar da gecikmedi.

Oğuzhan Koç Hazal Subaşı ile aşkını ilan etti! Demet Özdemir'den pozlar gecikmedi

Şimdilerde Sahipsizler dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Hazal Subaşı kısa süre önce sevgilisinden ayrılmıştı.

Hazal Subaşı'nın, oyuncu arkadaşı Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı ile ayrılık nedeni de ortaya çıkmıştı. Hazal Subaşı'na ayrılık nedeni sorulunca 'Konuşarak ayrıldık arkadaşız. Genel şeyler, iş stresi, zamansızlık...' diyerek yanıt vermişti.

Sahipsizler'de "Azize" karakterini canlandıran Hazal Subaşı ile şarkıcı Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtı.

Berkay Şahin, Hazal Subaşı'nın Oğuzhan Koç'u öptüğü kareyi "Çok seviyorum" notuyla paylaştı. Berfu Yenenler ise Koç'un sevgilisinin omzunu öptüğü anları "Çok seviyorum" diye paylaştı.

Oğuzhan Koç güzel oyuncuyla sevgili oldu! Öpmeye doyamadı Oğuzhan Koç güzel oyuncuyla sevgili oldu! Öpmeye doyamadı

12
Bu pozlardan kısa süre sonra Oğuzhan Koç'un bir yıl evli kaldığı Demet Özdemir'den de pozlar geldi.

111

Yatakta pozlar veren ve ayna selfie'si çeken Demet Özdemir'i görenler kendini tutamadı. Güzel oyuncunun pozlarına "Zamanlama manidar", "Oğuzhan'a mesaj mı?", "Zamanlama der susarım" yorumları yapıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
En Çok Okunan Haberler
Hizbullah'tan kamikaze saldırısı! İsrail medyası: "En acı gecemiz!"

Hizbullah'tan kamikaze saldırısı! İsrail medyası: "En acı gecemiz!"

"Onun vermediği 750 lirayı biz veririz" demişti! Destici'den 'savunma sanayii' vergisiyle ilgili yeni öneri

"Onun vermediği 750 lirayı biz veririz" demişti! Destici'den 'savunma sanayii' vergisiyle ilgili yeni öneri

Damat dehşeti! Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşini ve kayınpederini yaraladı

Damat dehşeti! Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşini ve kayınpederini yaraladı

Candaş Tolga Işık duyurdu: 'Bakan Ali Yerlikaya programımızı iptal etti, geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapacak'

Candaş Tolga Işık duyurdu: 'Bakan Ali Yerlikaya programımızı iptal etti, geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapacak'

ORC Araştırma sonuçları paylaştı! İşte vatandaşların en güvendiği 20 milletvekili

ORC Araştırma sonuçları paylaştı! İşte vatandaşların en güvendiği 20 milletvekili

Bryant'tan Şok Açıklama! O pozisyonda ne yaşandı

Bryant'tan Şok Açıklama! O pozisyonda ne yaşandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.