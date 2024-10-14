Oğuzhan Koç Hazal Subaşı ile aşkını ilan etti! Demet Özdemir'den pozlar gecikmedi

Şimdilerde Sahipsizler dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Hazal Subaşı kısa süre önce sevgilisinden ayrılmıştı.

Hazal Subaşı'nın, oyuncu arkadaşı Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı ile ayrılık nedeni de ortaya çıkmıştı. Hazal Subaşı'na ayrılık nedeni sorulunca 'Konuşarak ayrıldık arkadaşız. Genel şeyler, iş stresi, zamansızlık...' diyerek yanıt vermişti.

Sahipsizler'de "Azize" karakterini canlandıran Hazal Subaşı ile şarkıcı Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtı.

Berkay Şahin, Hazal Subaşı'nın Oğuzhan Koç'u öptüğü kareyi "Çok seviyorum" notuyla paylaştı. Berfu Yenenler ise Koç'un sevgilisinin omzunu öptüğü anları "Çok seviyorum" diye paylaştı.



Bu pozlardan kısa süre sonra Oğuzhan Koç'un bir yıl evli kaldığı Demet Özdemir'den de pozlar geldi.

Yatakta pozlar veren ve ayna selfie'si çeken Demet Özdemir'i görenler kendini tutamadı. Güzel oyuncunun pozlarına "Zamanlama manidar", "Oğuzhan'a mesaj mı?", "Zamanlama der susarım" yorumları yapıldı.