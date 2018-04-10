Oğuzhan Koç Jet Sosyete'de

Jet Sosyete'nin 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İrem Derici ve Çağla Şıkel'den sonra Oğuzhan Koç diziye Ozan'ın (Sarp Apak) yakın arkadaşını olarak katılıyor. İkilinin düet yaptığı sahne dikkat çekiyor.

Jet Sosyete'nin dün akşam yayınlanan bölümüne Berk karakteriyle Utku Ateş katıldı.

Konuk oyuncu olarak diziye dahil olan Ateş, iki bölüm sonra projeden ayrılacak.

Star TV'nin komedi dizisi Jet Sosyete'nin 25 Mart Pazar akşamı yayınlanacak bölümüne Bülent Emrah Parlak konuk olmuştu. Sevilen oyuncunun taksi şoförünü canlandırmıştı.