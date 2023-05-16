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Oğuzhan Uğur sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na seslendi! "Seçim gecesi yaşandığı söylenen veri krizini..."

16.05.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Uğur "Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis’e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından seslendi.

Oğuzhan Uğur sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na seslendi! "Seçim gecesi yaşandığı söylenen veri krizini..."

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ikinci tura kalınmasıyla ilgili "Sevgili Gençler,
İlk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz" paylaşımında bulununca gündem oldu.

OĞUZHAN UĞUR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Oğuzhan Uğur ise bu paylaşımdan sonra Kılıçdaroğlu'na seslendi. "Arayıp söyleyebilirdim bunu ama buraya yazmayı daha uygun buldum" diyen Uğur şunları yazdı:

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! 'Onların mesajını da aldım' Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! 'Onların mesajını da aldım'

"SİZİ TEKRAR DAVET EDİYORUZ"

"Kemal bey, gençler sizi Mevzular Açık Mikrofona bekliyor. Uzun zamandır bekliyorlar, fakat seçimin ikinci tura kalmasıyla bu beklenti telefonlarımızı kilitleyecek boyuta ulaştı. Seçim gecesi yaşandığı söylenen veri krizini, anketleri sormak, ikinci tur için yapılacak net söylemleri duymak istiyorlar. Bu sebeple sizi tekrar davet ediyoruz.

Ekran Alıntısı

Kimileri programımıza katılan gençleri “Babala kitlesi” diye başlıklandırıp, liderlerinin yanlış cevaplarını ya da kötü performanslarını örtmeye çalışsa da, Mevzular Açık Mikrofon bugüne kadar memleketin her köşesinden birçok farklı partiye gönül vermiş, cebine para sokuşturulmamış, eline soru verilmemiş başlığını kendi koymuş 7200 genç ağırladı. Gördüğünüz yüzler, duyduğunuz sorular, birilerinin değil, memleketimizin gençlerine aitti. Gerçek sorular duymak, ve hatta belki de gençlerden fikir almak için… Buyurmaz mısınız?"

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seçim Oğuzhan Uğur sosyal medya gençler kadınları turu

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