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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! 'Onların mesajını da aldım'

16.05.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yeni bir mesaj paylaştı. "İlk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır" diyen Kılıçdaroğlu, "Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar. Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık…" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! 'Onların mesajını da aldım'

Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sandıktan değişim mesajının çıktığını ifade ederek, "Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim" dedi. Açıklamasının devamında Kılıçdaroğlu "Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık…" dedi.

KILIÇDAROĞLU: SANDIKTAN DEĞİŞİM MESAJI ÇIKMIŞTIR

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Sevgili Gençler,

İlk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz.

"GENÇ ARKADAŞLARIMIN MESAJINI DA ALDIM"

Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis’e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar.

"BİZLER TARTIŞIRKEN ONLAR SİZE KARŞI BİRLEŞMİŞ DURUMDA"

En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size. Bizler tartışırken, onlar size karşı birleşmiş durumda.

"GENÇLİĞİNİZ BİR DAHA GELMEYECEK"

Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek.
12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık…"


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