Oğuzhan Uğur'un Mehmet Metiner'in Suriye sorusuna verdiği yanıt sosyal medyaya damga vurdu

AK Parti'de 3 dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Mehmet Metiner, şimdi Yeni Şafak gazetesinde yazdığı köşe yazılarıyla gündeme geliyor.
Zaman zaman yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Metiner, sosyal medya hesabından sorduğu soruyla gündeme oturdu.
Türkiye'de şu anda devam eden sığınmacı sorunuyla ilgili olarak, "Soruyorum: Siz Suriye'ye sığınmak zorunda kalsaydınız Suriye halkının size nasıl davranmasını isterdiniz?" sorusunu sordu.
YouTube üzerinden yayın yapan BaBaLa TV'nin kurucusu ve yayıncısı Oğuzhan Uğur'dan da Metiner'e cevap gecikmedi.
Uğur, "Hocam biz Türk'üz. Ya özgürüz ya ölürüz. Bu soruyu kendinize sorun" cevabını verdi.
Uğur'un verdiği cevap binlerce beğeni alırken birçok kullanıcı da kendi hesabından Uğur'un paylaşımını paylaştı.
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