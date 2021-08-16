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Oğuzhan Uğur'un Mehmet Metiner'in Suriye sorusuna verdiği yanıt sosyal medyaya damga vurdu

16.08.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in Suriye sorusuna Türklükle yanıt vererek sosyal medyada gündem oldu.

Oğuzhan Uğur'un Mehmet Metiner'in Suriye sorusuna verdiği yanıt sosyal medyaya damga vurdu

AK Parti'de 3 dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Mehmet Metiner, şimdi Yeni Şafak gazetesinde yazdığı köşe yazılarıyla gündeme geliyor.

Zaman zaman yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Metiner, sosyal medya hesabından sorduğu soruyla gündeme oturdu.

"SURİYE HALKININ SİZE NASIL DAVRANMASINI İSTERDİNİZ?"

Türkiye'de şu anda devam eden sığınmacı sorunuyla ilgili olarak, "Soruyorum: Siz Suriye'ye sığınmak zorunda kalsaydınız Suriye halkının size nasıl davranmasını isterdiniz?" sorusunu sordu.

metiner

"BİZ TÜRK'ÜZ! YA ÖZGÜRÜZ YA ÖLÜRÜZ"

YouTube üzerinden yayın yapan BaBaLa TV'nin kurucusu ve yayıncısı Oğuzhan Uğur'dan da Metiner'e cevap gecikmedi.

Uğur, "Hocam biz Türk'üz. Ya özgürüz ya ölürüz. Bu soruyu kendinize sorun" cevabını verdi.

Uğur'un verdiği cevap binlerce beğeni alırken birçok kullanıcı da kendi hesabından Uğur'un paylaşımını paylaştı.

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Mehmet Metiner Oğuzhan Uğur
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