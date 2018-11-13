Okan Bayülgen’in ilk konuğu Edis oldu!

Hafta içi 18:00-20:00 arası canlı yayında Show Radyo'da program yapan Okan Bayülgen’in ilk konuğu şarkıcı Edis oldu.

İlk kez bir radyo programına konuk olan Edis ile Okan Bayülgen’in ‘’şarkı isimleri’’ konuşması dinleyicilere neşeli anlar yaşattı. Sosyal medyada #edisesor etiketi ise TT listesinde 3 numaraya kadar yükseldi.

Okan Bayülgen Show Radyo’daki ilk programında Edis’in şarkı sözlerini inceledi. “Sevişmemiz Olay” şarkısındaki sözler üzerine “Niçin sevişmenizi 2. Dünya Savaşı gibi anlatıyorsunuz?” sorusunu sordu. Edis ise bu şarkının sözlerinin Yasemin Mori’ye ait olduğunu ve Yasemin Mori’nin çok geniş ve çok güzel hayal dünyası olduğunu bu yüzden 2. Dünya Savaşı gibi düşünmüş olabileceğini ifade etti.

Okan Bayülgen bir sonraki şarkı sözü incelemesini ise Dudak adlı şarkıya yaptı. Buradaki sözlerin anlamını soran Bayülgen'e Edis şu şekilde cevap verdi.

“Aslında burada bir dudak gönder cümlesi emojilerin metofolojik durumunu anlatıyor. Çünkü şarkı telefon konuşması ile başlıyor ve Aradık tabi hiç cevapsız yok mu sözleri ile devam ediyor. Birbirimize sürekli dudak yollamamız, emoji yollamamız üzerinden gitmiş bir yorum var o şarkıda. Tabi onu kimse anlayacak durumda değil, onu ben sadece anlayabilirim” Bu cevap sonrası Okan Bayülgen ise programa damga vuran şu sözleri söyledi. ”Şunu belirtmek istiyorum tamamıyla bir geri zekalıyım, gerçekten anlamadım”