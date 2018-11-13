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Okan Bayülgen’in ilk konuğu Edis oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.11.2018 20:14 | Son Güncelleme

Okan Bayülgen uzun bir aradan sonra 'Kabareden Naklen Okan Bayülgen' programı ile dün akşam Show Radyo'da dinleyicileri ile buluştu.

Okan Bayülgen’in ilk konuğu Edis oldu!

Hafta içi 18:00-20:00 arası canlı yayında Show Radyo'da program yapan Okan Bayülgen’in ilk konuğu şarkıcı Edis oldu.

İlk kez bir radyo programına konuk olan Edis ile Okan Bayülgen’in ‘’şarkı isimleri’’ konuşması dinleyicilere neşeli anlar yaşattı. Sosyal medyada #edisesor etiketi ise TT listesinde 3 numaraya kadar yükseldi.

Okan Bayülgen Show Radyo’daki ilk programında Edis’in şarkı sözlerini inceledi. “Sevişmemiz Olay” şarkısındaki sözler üzerine “Niçin sevişmenizi 2. Dünya Savaşı gibi anlatıyorsunuz?” sorusunu sordu. Edis ise bu şarkının sözlerinin Yasemin Mori’ye ait olduğunu ve Yasemin Mori’nin çok geniş ve çok güzel hayal dünyası olduğunu bu yüzden 2. Dünya Savaşı gibi düşünmüş olabileceğini ifade etti.

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Okan Bayülgen bir sonraki şarkı sözü incelemesini ise Dudak adlı şarkıya yaptı. Buradaki sözlerin anlamını soran Bayülgen'e Edis şu şekilde cevap verdi.

“Aslında burada bir dudak gönder cümlesi emojilerin metofolojik durumunu anlatıyor. Çünkü şarkı telefon konuşması ile başlıyor ve Aradık tabi hiç cevapsız yok mu sözleri ile devam ediyor. Birbirimize sürekli dudak yollamamız, emoji yollamamız üzerinden gitmiş bir yorum var o şarkıda. Tabi onu kimse anlayacak durumda değil, onu ben sadece anlayabilirim” Bu cevap sonrası Okan Bayülgen ise programa damga vuran şu sözleri söyledi. ”Şunu belirtmek istiyorum tamamıyla bir geri zekalıyım, gerçekten anlamadım”

Edis’in bir diğer sevilen şarkısı ‘’Çok Çok’ daki “Olsun kapris yok, bir de bu yanaktan bam bam bam” sözleri üzerine Okan Bayülgen “Niçin bam bam bamı yanaktan yapıyorsunuz?” sorusu ile Edis’i şaşırtan bir soru sordu. Şarkıcı ise şarkıdaki “Yine yine yerere ser beni mindere” ve “Savaşa tuş olurum” sözlerinde, Güreş ve Boks gibi sporlara ithafen bir metafor yapıldığını söyledi. Okan Bayülgen’in bu cevaba yorumu ise Edis’in bu şarkıda aşkın vahşi yönünü ifade ettiği oldu.

Son şarkı Doymuyor’un “Geri aldık baştan, yine yine yerlere ser beni mindere’’ve
“Kıyamam sana ben tutuşur kül olurum, sürerim alayı savaşa tuş olurum.” sözleri üzerine ise Bayülgen “Demek bizim dışımızda herkes meydan muharebesi olarak anlıyor bu işleri” yorumunu yaptı.

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