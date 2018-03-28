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Okan Bayülgen: Televizyonda yokuz

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2018 10:53 | Son Güncelleme

Şovmen Okan Bayülgen, sevgilisi Sevil Atasoy'la öğle yemeği yediği Nişantaşı'ndaki bir restoran çıkışı salaş haliyle objektiflere yansıdı

Okan Bayülgen: Televizyonda yokuz

Üzerindeki büyük beden haki renkli montu ve pijamayı andıran pantolonu üzerine çoraplarıyla görenleri şaşırtan Okan Bayülgen'in aksine Sevil Atasoy şıklığıyla dikkati çekti.

Fotoğraflarının çekilmesiyle yüzü asılan Bayülgen, televizyon programı yapmayı düşünmediğini belirterek, "Televizyonda yokuz ama mennunuz. Hayat sokakta" dedi.

SİBEL CAN'LA BARIŞMAMIŞLAR

Bayülgen, geçen yıllarda bir ödül töreninde kilolu haline gönderme yaptığı için arası açılan Sibel Can'la barışıp barışmadığı şeklindeki soru üzerine "Kim Sibel Hanım? Haaa yok yok" yanıtını verdikten sonra sevgilisi Atasoy'la çevirdiği bir taksiye bindi.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Bayülgen Sevil Atasoy

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