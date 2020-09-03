Okan Bayülgen yeni program ve yeni formatla ekranlarda olacak! Okan Bayülgen kimdir, kaç yaşında?

Okan Bayülgen’in yeni program haberi hayranlarını oldukça memnun etti. Okan Bayülgen’in yeni programının adı ve formatı da oldukça merak ediliyor. Okan Bayülgen ile Nokta adını taşıyan programda Bayülgen, her bölümünde özel konuklar ağırlamaya hazırlanıyor. Farklı bir format olacağının haberinin verildiği programda Okan Bayülgen’in konuklara kendine has sorular soracağı belirtiyor. Konukların soruları yanıtlamak istememesi halinde ise verilen bilgilere göre sürpriz dolu anlar yaşanacak.
Bir süredir ünlü ismin hayranları tarafından Okan Bayülgen program yapıyor mu sorusu soruluyordu. Yepyeni bir formatla ekranlara gelecek olan Okan Bayülgen program için hazırlıklara devam ediyor. Ünlü televizyoncunun hayranları tarafından Okan Bayülgen hangi kanalda sorusu da soruluyor. TV100 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak olan program her salı saat 21.30’da ekranlara gelecek. Okan Bayülgen ile Nokta 8 Eylül itibarıyla başlıyor. Televizyon izleyicileri tarafından Bayülgen ile ilgili araştırmalar da yapılıyor. Peki, Okan Bayülgen kaç yaşında?
Uzun yıllardır ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Bayülgen’in yaşı da merak ediliyor. 23 Mart 1964 doğumlu olan Bayülgen şu anda 56 yaşında. Okan Bayülgen nereli şeklinde de araştırmalar yapılıyor. Ünlü ismin Cihangir, İstanbul’da doğduğu biliniyor. Oyuncu, tiyatrocu, fotoğrafçı, klip yönetmeni, yapımcı, seslendirme sanatçısı ve aynı zamanda sunucu olan Okan Bayülgen, hukuk ve ekonomi bölümlerindeki öğrencilik hayatını yarıda bırakıp Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Bölümünden mezun oldu.
Özel hayatı ile de sık sık gündeme gelen Bayülgen, iki kez evlilik yaptı. İlk evliliğini Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Zeyno Gönenç ile yapan Bayülgen, ikinci evliliğini ise Şirin Ediger ile yaptı. Çok sayıda televizyon programı yapan ve cumartesi akşamlarının simge ismi haline gelen Bayülgen’in daha önce yaptığı programlar arasında Zaga, Televizyon Çocuğu, Televizyon Makinası, Makina, Muhabbet Kralı, Uykusuzlar Kulübü, Disko Kralı ve Kral Çıplak bulunuyor. Pek çok filmde de oldukça başarılı performanslar sergileyen Bayülgen’in filmleri arasında; Romantik, Kanalizasyon, Sınav, Hemşo, Gülüm, İstanbul Kanatlarımın Altında ve Ağır Roman bulunuyor. Şimdi, Okan Bayülgen’in hayranları tarafından yeni programının nasıl olacağı merakla bekleniyor.
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