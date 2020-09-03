Okan Bayülgen yeni program ve yeni formatla ekranlarda olacak! Okan Bayülgen kimdir, kaç yaşında?

Okan Bayülgen’in yeni program haberi hayranlarını oldukça memnun etti. Okan Bayülgen’in yeni programının adı ve formatı da oldukça merak ediliyor. Okan Bayülgen ile Nokta adını taşıyan programda Bayülgen, her bölümünde özel konuklar ağırlamaya hazırlanıyor. Farklı bir format olacağının haberinin verildiği programda Okan Bayülgen’in konuklara kendine has sorular soracağı belirtiyor. Konukların soruları yanıtlamak istememesi halinde ise verilen bilgilere göre sürpriz dolu anlar yaşanacak.

OKAN BAYÜLGEN’İN YENİ PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir süredir ünlü ismin hayranları tarafından Okan Bayülgen program yapıyor mu sorusu soruluyordu. Yepyeni bir formatla ekranlara gelecek olan Okan Bayülgen program için hazırlıklara devam ediyor. Ünlü televizyoncunun hayranları tarafından Okan Bayülgen hangi kanalda sorusu da soruluyor. TV100 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak olan program her salı saat 21.30’da ekranlara gelecek. Okan Bayülgen ile Nokta 8 Eylül itibarıyla başlıyor. Televizyon izleyicileri tarafından Bayülgen ile ilgili araştırmalar da yapılıyor. Peki, Okan Bayülgen kaç yaşında?