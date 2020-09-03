MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Okan Bayülgen yeni program ve yeni formatla ekranlarda olacak! Okan Bayülgen kimdir, kaç yaşında?

Okan Bayülgen yeni program ve yeni formatla ekranlarda olacak! Okan Bayülgen kimdir, kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 17:15 | Son Güncelleme

Okan Bayülgen yeni programı ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Uzun yıllar boyunca televizyon ekranlarında, talk show tarzında yaptığı programlarla görmeye alışkın olduğumuz Okan Bayülgen, bu kez bambaşka bir formatla ekranlarda olacak. Okan Bayülgen yeni programı ile ilgili detaylar ve programın tanıtımı da paylaşıldı. Peki, Okan Bayülgen kimdir, kaç yaşında?

Okan Bayülgen yeni program ve yeni formatla ekranlarda olacak! Okan Bayülgen kimdir, kaç yaşında?

Okan Bayülgen’in yeni program haberi hayranlarını oldukça memnun etti. Okan Bayülgen’in yeni programının adı ve formatı da oldukça merak ediliyor. Okan Bayülgen ile Nokta adını taşıyan programda Bayülgen, her bölümünde özel konuklar ağırlamaya hazırlanıyor. Farklı bir format olacağının haberinin verildiği programda Okan Bayülgen’in konuklara kendine has sorular soracağı belirtiyor. Konukların soruları yanıtlamak istememesi halinde ise verilen bilgilere göre sürpriz dolu anlar yaşanacak.

OKAN BAYÜLGEN’İN YENİ PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okan Bayülgen yeni program ve yeni formatla ekranlarda olacak! Okan Bayülgen kimdir, kaç yaşında?

Bir süredir ünlü ismin hayranları tarafından Okan Bayülgen program yapıyor mu sorusu soruluyordu. Yepyeni bir formatla ekranlara gelecek olan Okan Bayülgen program için hazırlıklara devam ediyor. Ünlü televizyoncunun hayranları tarafından Okan Bayülgen hangi kanalda sorusu da soruluyor. TV100 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak olan program her salı saat 21.30’da ekranlara gelecek. Okan Bayülgen ile Nokta 8 Eylül itibarıyla başlıyor. Televizyon izleyicileri tarafından Bayülgen ile ilgili araştırmalar da yapılıyor. Peki, Okan Bayülgen kaç yaşında?

OKAN BAYÜLGEN KİMDİR?

Uzun yıllardır ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Bayülgen’in yaşı da merak ediliyor. 23 Mart 1964 doğumlu olan Bayülgen şu anda 56 yaşında. Okan Bayülgen nereli şeklinde de araştırmalar yapılıyor. Ünlü ismin Cihangir, İstanbul’da doğduğu biliniyor. Oyuncu, tiyatrocu, fotoğrafçı, klip yönetmeni, yapımcı, seslendirme sanatçısı ve aynı zamanda sunucu olan Okan Bayülgen, hukuk ve ekonomi bölümlerindeki öğrencilik hayatını yarıda bırakıp Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Bölümünden mezun oldu.

Özel hayatı ile de sık sık gündeme gelen Bayülgen, iki kez evlilik yaptı. İlk evliliğini Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Zeyno Gönenç ile yapan Bayülgen, ikinci evliliğini ise Şirin Ediger ile yaptı. Çok sayıda televizyon programı yapan ve cumartesi akşamlarının simge ismi haline gelen Bayülgen’in daha önce yaptığı programlar arasında Zaga, Televizyon Çocuğu, Televizyon Makinası, Makina, Muhabbet Kralı, Uykusuzlar Kulübü, Disko Kralı ve Kral Çıplak bulunuyor. Pek çok filmde de oldukça başarılı performanslar sergileyen Bayülgen’in filmleri arasında; Romantik, Kanalizasyon, Sınav, Hemşo, Gülüm, İstanbul Kanatlarımın Altında ve Ağır Roman bulunuyor. Şimdi, Okan Bayülgen’in hayranları tarafından yeni programının nasıl olacağı merakla bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimetKoronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
Huzursuz ruhunu böyle sakinleştirdiHuzursuz ruhunu böyle sakinleştirdi
Hazal Kaya ve Onur Tuna'dan sürpriz projeHazal Kaya ve Onur Tuna'dan sürpriz proje
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal evlilik yıl dönümlerinde aşka geldi!
'Şen şakrak geçmeyen günlerimizin...'
Alessandra Ambrosio huzursuz ruhunu böyle sakinleştirdi
Huzursuz ruhunu böyle sakinleştirdi
Ceyda Düvenci 8 aylığına İstanbul'u terk ediyor!
8 aylığına İstanbul'u terk ediyor! 'Düzeni değiştirip...'
Merve Boluğur erken doğum günü kutlaması yaptı, eleştirilere izin vermedi
Ayrılık sorularına karşı böyle önlem aldı
Gökhan Özoğuz'un o paylaşımı tepki çekti! Athena Gökhan hakkında suç duyurusu
Flaş! O paylaşıma suç duyurusu
Demi Rose pozlarıyla sosyal medyaya yıktı
Pozlarıyla sosyal medyaya yıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.