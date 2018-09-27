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Okan Kurt'tan şaşırtan hareket! Demet Akalın'ı sildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.09.2018 10:13 | Son Güncelleme

Evlerine haciz geldikten sonra boşanmaya karar veren Demet Akalın ve Okan Kurt cephesinde sular durulmuyor! Okan Kurt şaşırtan bir hamle yaptı ve Demet'i sildi

Okan Kurt'tan şaşırtan hareket! Demet Akalın'ı sildi

Bir süre önce icra ve boşanma olaylarıyla gündeme gelen Demet Akalın ile Okan Kurt cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Okan Kurt eski eşi Demet Akalın'ı sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakıp tüm fotoğraflarını sildi.

Eski eşinin ailesinin borçları yüzünden evine icra gelen Demet Akalın, Okan Kurt’tan sürpriz bir kararla 12 Eylül’de boşanmıştı.

Ayrılık sonrası Okan Kurt’u hayatından çıkaran Demet Akalın, birlikte çekildikleri bütün fotoğrafları silip ‘artık geri dönüş yok’ mesajı vermişti. Boşanmanın ardından Okan Kurt ise Demet Akalın’ı sosyal medya hesabından takip ettirmeyi sürdürmüş ve fotoğrafları profilinden kaldırmamıştı.

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Okan Kurt 16 gün sonra eski eşi Demet Akalın’ı sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı ve birlikte çekildikleri bütün fotoğrafları sildi.

Profilinde sadece kızına ve dostlarına ait fotoğrafları saklayan Kurt’un bu tepkisi ‘Artık Okan da Demet’i sildi’ olarak yorumlandı.


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