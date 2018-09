Okay Yokuşlu: Celta Vigo'nun felsefesi hoşuma gitti'

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, A Milli Futbol Takımı'nın dün gerçekleştirdiği antrenman öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım ile ilgili konuşan Okay, ilk kez bir araya geldiklerini ve yeni kurulan bir takım olduklarını belirterek, "Yeni bir oluşumuz. İlk maçlarımızı oynayacağız. Her zamanki gibi milli maçlara nasıl hazırlanıyorsak bu turnuvanın da farkında olarak öyle hazırlanacağız. Burada da başarılı olmak istiyoruz. Bugün ilk antrenmanımızı yapacağız umarım her şey istediğimiz gibi gider" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR ARKADAŞ GRUBUMUZ VAR"

Milli takımda iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu ifade eden 24 yaşındaki oyuncu, "Gayet güzel, zaten hep beraber olduğumuz arkadaşlarımız var burada. Ortamımız da gayet güzel. İyi bir ortam yakaladığımızı düşünüyorum. Bunu sahaya yansıtmamız gerek sadece. İlk günden son güne kadar umarım güzel bir kamp geçiririz" diye konuştu.

"CELTA VIGO'NUN FELSEFESİ GAYET HOŞUMA GİTTİ"