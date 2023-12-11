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Öksürük nasıl geçer, öksürüğe ne iyi gelir? Evde öksürük geçirme yöntemleri

09.12.2023 17:14 | Son Güncelleme:
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İnsanların üst solunum yollarında ya da boğazında bulunan mikropların, tahriş durumlarının, enfeksiyonların ya da yabancı maddelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan öksürük vücudun verdiği bir reaksiyon olarak kabul edilmiştir. Öksürük, beynin göğüs ve karın kaslarına tahrişin önüne geçebilmek için yaptığı bir yönlendirme olarak da tanımlanır. Farklı hastalıkların da habercisi olabilen öksürüğün nedenlerini anlayabilmek için vakit kaybetmeden doktora danışılmalıdır.

Öksürük nasıl geçer, öksürüğe ne iyi gelir? Evde öksürük geçirme yöntemleri

Öksürük, her insanda farklı durumlara bağlı olarak görülebilir. Grip, nezle, soğuk algınlığı, kalp yetmezliği, astım, farenjit, geniz akıntısı, reflü, akciğerde sıvı birikmesi, tüberküloz gibi durumlarda kuru öksürük yaşanabilmektedir. En yaygın olarak öksürük soğuk algınlığında, nezlede, gripte ve son birkaç yıldır tüm dünyayı saran Covid-19 virüsü nedeni ile görülmektedir. Viral enfeksiyonlar en çok öksürük görülen durumlardır.

Bazı öksürükler geceleri ortaya çıkar, kuru ve balgamsızdır. Bu öksürükler genel olarak viral üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak yaşanır. Ayrıca sinüzit, sigara içmek ya da bronşite bağlı öksürükler de vardır ve bu öksürük türü genelde balgamlıdır. Öksürüğün ne kadar sürdüğü, ne sıklıkta yaşandığı da önemlidir ve tam olarak nedeninin anlaşılabilmesi için vakit kaybetmeden bir doktora danışılması gerekir.

Öksürük nasıl geçer?

Öksürük hangi nedene bağlı olarak ortaya çıktıysa doktorun koyduğu teşhise göre bir tedavi uygulanır. Kuru öksürük, balgamlı öksürük, alerjik öksürük gibi farklı öksürük türlerinin ortaya çıkma nedenleri de farklı olabilir. Bir öksürük bambaşka bir hastalığın habercisi olarak da kendini gösterebilir. Bu nedenle öksürük durumunda doktora danışmak ertelenmemesi gereken bir önlemdir.

Yeni başlayan ve çok rahatsız edici olmadığı hissedilen öksürüğün geçmesi için ilk aşamada uygulanabilecek bazı önlemler şunlardır:

  • Su tüketimini artırmak
  • Boğazı nemlendirmek
  • Sıcak, doğal bitki çayları içmek
  • Tuzlu ılık su ile gargara yapmak
  • Bal tüketmek
  • Doktor tavsiyesi ve reçetesi ile uygun gördüğü ilaç ve şurupları kullanmak

Öksürüğe ne iyi gelir?

Öksürük halinde ilk ve en sık uygulanan önlem ılık su ya da doğal bitki çayları ve bal tüketmektir. Özellikle karabiber, limon, bal kullanarak hazırlanan karışım da öksürük halinde en çok tüketilen gıdalar arasında yer alır. Uygulandığı takdirde öksürüğe iyi geldiği bilinen bazı doğal yöntemler şunlardır:

  • Et suyu, tavuk suyu, çay gibi sıcak sıvılar tüketmek
  • Bol su içmek ve bu sayede boğazı nemli tutmak
  • Probiyotik içerikli besinler tüketmek
  • Solunum yollarını nemli tutmak
  • Ananas tüketmek
  • Bal tüketmek
  • Tuzlu su ile gargara yapmak
  • Reflüye yol açabilecek gıdalardan uzak durmak
  • Limonlu papatya, ekinezya ya da ıhlamur içmek

Öksürük tedavisi var mıdır?

Öksürük tedavisinde genelde öksürük şurupları, çeşitli ilaçlar ve takviye gıdalar kullanılır. Ancak öksürüğün hangi nedenle ortaya çıktığının doktor tarafından tespit edilmesi önemlidir. Bilinçsizce ilaç kullanımından kaçınılmalı ve doktora gitmek için vakit kaybedilmemelidir.

Tedavi genel olarak semptomatik olarak yapılır. Doktor, öksürük şikâyeti ile gelen hastayı detaylı şekilde muayene ederek öksürüğün kaynağını tespit eder. Buna bağlı olarak tedavi başlatır. Belirlenen tedavi sürecine birebir uymak önemlidir.

Evde öksürüğü geçirmek için ne yapılabilir?

Öksürüğün hafifletilmesinde ve kesilmesinde genel olarak doğal yollara başvurulur. Bal, zencefil ve içeriğinde yer alan bromelain nedeni ile ananas öksürüğün tedavisinde en sık tercih edilen gıdalar arasındadır. Eğer öksürük kuruysa balgamsız öksürüktür. Bu tür öksürüğü sonlandırabilmek için de doğal yöntemler bulunur. Sıcak sıvıların tüketilmesi, bal ve limon bunların başında gelir.

Ayrıca soğuk buhar inhalasyonu da boğazı nemlendireceği için öksürüğe iyi geldiği bilinen bir başka doğal yöntemdir. Evde yapılabilecek en hızlı öksürük kesici çarelerden biri de budur. Alerjik nedenlerle görülen öksürükte alerjik reaksiyon verebilecek her türlü ortamdan uzak durmak gerekir.

Ciğerlerden gelen öksürüğün altında çok ciddi sonuçlara yol açabilecek solunum sistemi sıkıntısı da yatıyor olabilir. Süresi uzun olan öksürüklerde doktora danışmak için vakit kaybedilmemelidir. Yine doktor kontrolünde ciğerlerin nemlendirilmesi, sıcak içecekler tavsiye edilebilmektedir. Genel olarak en sık kullanılan ilaç öksürük şuruplarıdır.

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