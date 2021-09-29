Oktar Babuna'nın cezaevinde çekilen fotoğrafı gündeme oturdu

Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan ve 186 yıl hapis cezasına çarptırılan, şu anda da Tekirdağ Cezaevi'nde bulunan Oktar Babuna'nın yeni imajı dikkat çekti. Bıyık bıraktığı görünen Babuna'nın son hali sosyal medyada gündem oldu.

160 BİN KİŞİ ONUN İÇİ KAN VERDİ

Türkiye Oktar Babuna'yı ilk olarak 1999 yılında tanımıştı. Lösemiye yakalandığı belirtilen Babuna için 160 bin kişi donör olmuş ve kan vermişti. Ancak daha sonra bunun Adnan Oktar suç örgütünün planlarından biri olduğu anlaşılmış, toplanan kanların ise ABD ve Almanya’ya gönderildiği ortaya çıkmıştı.



