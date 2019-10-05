MAGAZİN

Oktay Kaynarca'dan 'acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 13:06 | Son Güncelleme

Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze sonrası paylaşım yapan Oktay Kaynarca, bir takipçisinin "Ben en yakınım öldüğünde 1 ay kendime gelememiştim. Nasıl oluyor bu anlatsana abi biraz" yorumuna sinirlendi.

Oktay Kaynarca'dan 'acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, hayatını kaybeden yakın dostu Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesi sonrası çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kaynarca "Ben sigara dumanının altında yana yana en sonunda" notuyla yaptığı paylaşımının altına gelen bir yorumu görünce çileden çıktı.

Tarık Ünlüoğlu'na son veda! 'Canımın içinden can gitti'Tarık Ünlüoğlu'na son veda! 'Canımın içinden can gitti'

"RUH HASTASI"

Takipçisinin acısını çabuk unuttuğunu ima eden yorumuna sinirlenen Kaynarca "Sen ve senin gibi hadsiz terbiyesiz boş beleş ve ruh hastası bir kaç kişiye cevaben. Oku dangalak oku ki her haltı kendi bildiğiniz gibi yapmayanları linç etme, saldırma, başkalaştırma kültürünü biz yemedik yemeyiz öğren hatta kafana sok. Orada keyif yapıyorum gibi bilmem nerenle anlayıp, sözüm ona o ufacık zekanla laf soktuğun yer cenazemizin ardından taziye yaptığımız, sakinleşmeye çalıştığımız yer dangalak... Şimdi sana tavsiyem insanlara o iğrenç enerjinle oturup laf yetiştireceğin yerde git bir iş bul" cevabını verdi.

cenaze-sonrasi-paylasim-yapan-kaynarca-12497089_4739_m

Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca instagram Tarık Ünlüoğlu

En Çok Okunan Haberler

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

Bakan Albayrak duyurmuştu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Albayrak duyurmuştu! Resmi Gazete'de yayımlandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Diğer Haberler
Angelina Jolie’den samimi itiraf: Kendimi tanıyamadım

Angelina Jolie: Kendimi tanıyamadım

Mezdeke grubu yeni ismiyle geri dönüyor

Mezdeke yeniden! Efsane dans grubu geri dönüyor

Son Dakika! Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Son Dakika! Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Özge Ulusoy'u çıldırtan 'maliye' yorumu

Özge Ulusoy'u çıldırtan 'maliye' yorumu

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 4 Ekim Cuma sonuçları

Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.