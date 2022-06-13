Oktay Kaynarca'nın 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisindeki partneri belli oldu

Oktay Kaynarca’nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ardından çekeceği yeni dizisiyle ilgili bilgiler yavaş yavaş netleşiyor. Kaynarca’nın aynı zamanda ortağı olduğu “Güzel Adamlar” şirketinin yapımcılığını da üstleneceği “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi Haziran ayının sonunda sete çıkacak.

Merakla beklenen yapım Eylül ayında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Onur Tan’ın genel yönetmenliğini yapacağı diziyi Mahinur Ergun ve Alican Yaraş gibi Türkiye’nin önde gelen yazarları kaleme alıyor.

Yurt dışı sahneleri de olan dizide Kaynarca “Cezayir” karakterine hayat verecek. Kaynarca’nın annesine usta oyuncu Işıl Yücesoy’un hayat vereceği dizi çok güçlü oyunculardan oluşan bir kadroyla seyirci karşısına çıkacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yeni sezonda atv’de ekrana gelecek dizide Kaynarca’nın partnerini Pelin Akil canlandıracak. Akil, doktor “Firuze” rolüne hayat verecek.



