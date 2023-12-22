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    4. Okul servisi şoförü ve 14 yaşındaki öğrencinin yasak aşkı ifşa edildi! Skandal savunma... Sözleri tepki çekti

    Okul servisi şoförü ve 14 yaşındaki öğrencinin yasak aşkı ifşa edildi! Skandal savunma... Sözleri tepki çekti

    22.12.2023 15:31 | Son Güncelleme:
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    14 yaşındaki Taylandlı kızın ebeveynleri, kuzeydeki Chiang Mai eyaletindeki bir okulun tuvaletinde kızlarını kendisiyle cinsel ilişkiye girmesi için kandıran okul servisi şoförü hakkında şikayette bulundu. 14 yaşındaki öğrenci kendisinden yaşça büyük servis şoförüyle ilişkilerini olduğunu itiraf etti.

    Okul servisi şoförü ve 14 yaşındaki öğrencinin yasak aşkı ifşa edildi! Skandal savunma... Sözleri tepki çekti

    MYNET-DIŞ HABERLER Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Mai eyaletinde ismi açıklanmayan 14 yaşındaki öğrenci ve 43 yaşındaki Game isimli servis şoförünün ilişkisi olduğu iddia edildi. Okul tuvaletinin önünde bulunan güvenlik kamerası görüntülere yansıyan anlar 14 yaşındaki öğrenci ve 43 yaşındaki Game'in aynı anda tuvaletten çıktığını gösterdi.

    ANNESİ DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

    14 yaşındaki öğrencinin annesi kızının Game ile yakın olduğunu ve sadece sürücü ve yolcu olmaktan öte birbirleriyle sürekli görüştüklerini söyledi. Bu durumun ilgisini çektiğini ifade eden anne kızına sorduğunu ve aralarında bir şey olmadığını söylediğini belirtti.

    Genç kız ve Game'in okul servisinde sarılıp öpüşürken görüntülerinin çekilmesi üzerine anne bir kez daha kızıyla yüzleşti. 14 yaşındaki kız annesine Game ile okul tuvaletinde iki kez cinsel birliktelik yaşadığını söyledi. Bunun üzerine anne Game'den şikayetçi oldu. Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland yasak aşk
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