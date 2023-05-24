HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Okulda deneyde kullanılan malzeme patladı! 3 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı

Okulda deneyde kullanılan malzeme patladı! 3 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı

24.05.2023 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da özel bir okulda deney yapmak amacıyla kullanılan malzemelerin karışımı sırasında meydana gelen patlamada 3 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.

Okulda deneyde kullanılan malzeme patladı! 3 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı

Olay, öğleden sonra Kayapınar ilçesinde bulunan özel bir okulda meydana geldi. Fen Bilimleri dersinde yapılacak deney için öğretmen ve öğrenciler bahçeye indi. Deneyde kullanılan malzemelerin karışımı sırasında patlama oldu. 3 öğrenci ve 1 öğretmen meydana gelen patlamada yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan şüphe! 50 işçi hastaneye kaldırıldıKorkutan şüphe! 50 işçi hastaneye kaldırıldı
Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi? Zafer Partisi'nden açıklama geldiKılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi? Zafer Partisi'nden açıklama geldi
Yüzde 5,17'nin kaçı Erdoğan'a kaçı Kılıçdaroğlu'na gider? Yüzde 5,17'nin kaçı Erdoğan'a kaçı Kılıçdaroğlu'na gider?
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu' kararı sonrası Akşener'den ilk yorum

Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu' kararı sonrası Akşener'den ilk yorum

Özdağ'ın destek açıklaması sonrası AK Parti'den ilk yorum!

Özdağ'ın destek açıklaması sonrası AK Parti'den ilk yorum!

Özdağ'ın 'Bakanlık' çıkışına Gelecek Partisi'nden tepki!

Özdağ'ın 'Bakanlık' çıkışına Gelecek Partisi'nden tepki!

Son dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çekti

Son dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çekti

Trafik sigortasında yeni uygulama

Trafik sigortasında yeni uygulama

Emekli ve memur zammı için 7 maddeli artış formülü!

Emekli ve memur zammı için 7 maddeli artış formülü!

İlginizi Çekebilir

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu

Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.