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Okulda skandal! Öğrencilerine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi... Cinsel ilişki videolarını izletti

10.10.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York'un Queens ilçesindeki Hillside Sanat ve Edebiyat Akademisi'nde 27 yaşındaki bir öğretmen olan Natalie Black bir skandala imza atarak ülke gündemine yerleşti. Öğretmen Black, erkek öğrencilerine cinsel organlarının fotoğraflarını göndererek cinsel ilişki videolarını izletti. Öğrencilerini hayat hazırlamak için ders verdiğini iddia eden öğretmen tepki çekti.

Okulda skandal! Öğrencilerine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi... Cinsel ilişki videolarını izletti

New York'un Queens ilçesinde edebiyata öğretmeni olarak görev yapan 27 yaşındaki Natalie Black isimli bir öğretmen uygunsuz davranışları nedeniyle eleştilerin hedefi oldu. 2021 yılının sonlarına doğru 17 yaşındaki bir öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdiği ortaya çıkan kadına ilişkin soruşturma devam ederken New York City Eğitim Bakanlığı hizmetlerinden çıkarıldığını doğruladı.

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SUÇLAMALARI REDDETTİ

Öğretmeninin cinsel içerikli davranışları ve öğrencileriyle kurduğu uygunsuz ilişkiler belgelenirken Black, tamamen onları hayata alıştırmak ve cinsel ilişkinin detaylarını öğretmek istediğini belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Eğitimci Cinsel İstismarı, Suistimali ve Sömürüyü Durdurun (SESAME) kurumun kurucusu Terri Miller New York Post'a yaptığı açıklamada,"Öfkeliyim. Çocuklarımız üzerinde bir güven kurmak için görevlendirilen bu öğretmenler, bu güveni bu kadar korkunç bir şekilde ihlal etmeye nasıl cüret eder? Bu olaylar, bu çocukların her birinde bir travma izi bırakacak. Araştırmalar, bir kadın tarafından bu tür bir şiddete maruz kalan erkek çocukların daha şiddetli psikolojik travmaya maruz kalma, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ve daha olası olduğunu gösteriyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Öğretmen
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