Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Okulda yasak aşk iddiası! Skandal olay müstehcen mesajlarla ortaya çıktı! Öğretmen ve öğrencisi...

Bir öğretmen, okulundaki bir öğrencisiyle uygunsuz ilişki yaşamakla suçlandı. Öğretmenin tutarsız açıklamaları kafa karıştırdı.

Okulda yasak aşk iddiası! Skandal olay müstehcen mesajlarla ortaya çıktı! Öğretmen ve öğrencisi...
Jale Uslu

15 yaşındaki öğrencisiyle hastalıklı bir ilişki yaşadığı iddiasıyla suçlanan öğretmen, bomba bir iddiada bulundu. 30 yaşındaki Christina Formella, kocasının kendisi ile 15 yaşındaki öğrenci arasındaki ilişkinin tamamen farkında olduğunu iddia etti.

119288640

Öğrencinin bir "sapık" olduğunu ve çocuğa hiçbir zaman açık mesajlar göndermediğini ekledi . Formella, ABD'nin Chicago şehrinin hemen dışında bulunan Downers Grove South Lisesi'nde öğretmenlik yapmasının yanı sıra kız ve erkek futbol koçuydu.

e214d05f3e776f2190dc0c2ae399b304

MÜSTEHCEN MESAJLAR GÖNDERMİŞ

İddiaya konu olay 2023 yılının Aralık ayında gerçekleşti. Ancak olay, öğrencinin annesinin oğlunun iCloud hesabına baktığı sırada mesajlara rastlamasının ardından Mart ayında gün yüzüne çıktı. Formella'nın mesajlarda, öğrenciyi 'sevdiğini' ve öğrenciyle 'seks yapmayı sevdiğini' söylediği iddia ediliyor.

119288668

Öğretmen, öğrenciye hiçbir zaman cinsel saldırıda bulunmadığını savundu. Ancak bu ilişkiyi reddederken, Formella polise öğrenciye "fazla değer verdiğini" söyledi. Daha sonra öğrencinin telefonunu hacklediğini ve kendisine şantaj yapmak için mesajlar gönderdiğini iddia etti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastalık yüzünden sesini kaybetti! Küfür edebilmek için bakın ne yaptı...Hastalık yüzünden sesini kaybetti! Küfür edebilmek için bakın ne yaptı...
İdam edildi! Son kez bu yemekleri istedi...İdam edildi! Son kez bu yemekleri istedi...

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen öğrenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Mahir Polat hakkında karar verildi! Tahliye oldu, ev hapsinde olacak

Mahir Polat hakkında karar verildi! Tahliye oldu, ev hapsinde olacak

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

Okulda yasak aşk iddia! Skandal olay müstehcen mesajlarla ortaya çıktı!

Okulda yasak aşk iddia! Skandal olay müstehcen mesajlarla ortaya çıktı!

Ünlü zincir marketin patatesleri acilen toplatılıyor! Geri çağırıldı...

Ünlü zincir marketin patatesleri acilen toplatılıyor! Geri çağırıldı...

İdam edildi! Son kez bu yemekleri istedi...

İdam edildi! Son kez bu yemekleri istedi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.