Okulda yasak aşk iddiası! Skandal olay müstehcen mesajlarla ortaya çıktı! Öğretmen ve öğrencisi...

15 yaşındaki öğrencisiyle hastalıklı bir ilişki yaşadığı iddiasıyla suçlanan öğretmen, bomba bir iddiada bulundu. 30 yaşındaki Christina Formella, kocasının kendisi ile 15 yaşındaki öğrenci arasındaki ilişkinin tamamen farkında olduğunu iddia etti.

Öğrencinin bir "sapık" olduğunu ve çocuğa hiçbir zaman açık mesajlar göndermediğini ekledi . Formella, ABD'nin Chicago şehrinin hemen dışında bulunan Downers Grove South Lisesi'nde öğretmenlik yapmasının yanı sıra kız ve erkek futbol koçuydu.

MÜSTEHCEN MESAJLAR GÖNDERMİŞ

İddiaya konu olay 2023 yılının Aralık ayında gerçekleşti. Ancak olay, öğrencinin annesinin oğlunun iCloud hesabına baktığı sırada mesajlara rastlamasının ardından Mart ayında gün yüzüne çıktı. Formella'nın mesajlarda, öğrenciyi 'sevdiğini' ve öğrenciyle 'seks yapmayı sevdiğini' söylediği iddia ediliyor.

Öğretmen, öğrenciye hiçbir zaman cinsel saldırıda bulunmadığını savundu. Ancak bu ilişkiyi reddederken, Formella polise öğrenciye "fazla değer verdiğini" söyledi. Daha sonra öğrencinin telefonunu hacklediğini ve kendisine şantaj yapmak için mesajlar gönderdiğini iddia etti.