Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Okyanusun üzerinden geri döndü... Gerçek sonradan ortaya çıktı: Pilot pasaportunu unutmuş!

Okyanusun üzerinden geri döndü... Gerçek sonradan ortaya çıktı: Pilot pasaportunu unutmuş!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.03.2025 13:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Los Angeles'tan Şanghay'a uçan United Airlines Boeing 787 uçağı, pilotlardan birinin pasaportunu unuttuğunun fark edilmesi üzerine Pasifik Okyanusu'nda geri dönmek zorunda kaldı. İki saatlik uçuşun ardından San Francisco'ya inen uçak, yeni mürettebatla Şanghay’a altı saat gecikmeli ulaştı. Yolcular, gecikmeyi sosyal medyada öfkeyle paylaştı.

Okyanusun üzerinden geri döndü... Gerçek sonradan ortaya çıktı: Pilot pasaportunu unutmuş!

22 Mart'ta Los Angeles'tan Şanghay'a gitmek üzere havalanan United Airlines'a ait Boeing 787 uçağı, pilotlardan birinin pasaportunu unuttuğunun fark edilmesi üzerine Pasifik Okyanusu'nda geri dönmek zorunda kaldı. Yaklaşık iki saatlik bir uçuşun ardından, uçak San Francisco'ya yönlendirildi ve yerel saatle 17.00'de iniş yaptı. Havayolu şirketi, yeni bir mürettebatla uçağın Şanghay'a gecikmeli olarak saat 21.00'de tekrar havalandığını duyurdu.

Ekran görüntüsü 2025-03-25 132138

PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI

Uçakta bulunan yolculardan biri olan Yang Shuhan, CNN'e verdiği röportajda pilotun “çok sinirli” bir şekilde pasaportunu unuttuğunu söylediğini belirtti. San Francisco'da toplam 30 dolarlık yemek fişi alan Yang, beklenmedik gecikmenin iş planlarını alt üst ettiğini ancak pilotun dürüstlüğünü takdir ettiğini söyledi. Öte yandan, diğer yolcular, Çin'in sosyal medya platformu RedNote'da öfkelerini dile getirerek, “Bir insan işinde nasıl böyle büyük bir hata yapabilir?” diye yorum yaptı. Bu paylaşım 10 binden fazla beğeni topladı.

Kaynak: Milliyet

Mynet'in Sesi
Gripten korunmak için neler tüketmeliyiz?Gripten korunmak için neler tüketmeliyiz?
Felçli adamın beynine çip taktılar: Satranç bile oynadı! Felçli adamın beynine çip taktılar: Satranç bile oynadı!
Anahtar Kelimeler:
Pilot uçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Esenyurt'taki uyuşturucu alışverişi 'Pes' dedirtti

Esenyurt'taki uyuşturucu alışverişi 'Pes' dedirtti

Özel'in 'Boykot' çağrısına AK Parti'den tepki!

Özel'in 'Boykot' çağrısına AK Parti'den tepki!

İftar menüsü, koğuş şartları... Cezaevinden ilk kare! "Aynı kıyafetlerle..."

İftar menüsü, koğuş şartları... Cezaevinden ilk kare! "Aynı kıyafetlerle..."

Esrarengiz cismin perde arkası! İstanbul, Bingöl, Diyarbakır...

Esrarengiz cismin perde arkası! İstanbul, Bingöl, Diyarbakır...

Resmiyette yok! 70 yıllık gerçek hastaneye gidince ortaya çıktı

Resmiyette yok! 70 yıllık gerçek hastaneye gidince ortaya çıktı

Piramitlerin altı üstünden tam 10 kat daha büyükmüş!

Piramitlerin altı üstünden tam 10 kat daha büyükmüş!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.