Okyanusun üzerinden geri döndü... Gerçek sonradan ortaya çıktı: Pilot pasaportunu unutmuş!

22 Mart'ta Los Angeles'tan Şanghay'a gitmek üzere havalanan United Airlines'a ait Boeing 787 uçağı, pilotlardan birinin pasaportunu unuttuğunun fark edilmesi üzerine Pasifik Okyanusu'nda geri dönmek zorunda kaldı. Yaklaşık iki saatlik bir uçuşun ardından, uçak San Francisco'ya yönlendirildi ve yerel saatle 17.00'de iniş yaptı. Havayolu şirketi, yeni bir mürettebatla uçağın Şanghay'a gecikmeli olarak saat 21.00'de tekrar havalandığını duyurdu.

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Uçakta bulunan yolculardan biri olan Yang Shuhan, CNN'e verdiği röportajda pilotun “çok sinirli” bir şekilde pasaportunu unuttuğunu söylediğini belirtti. San Francisco'da toplam 30 dolarlık yemek fişi alan Yang, beklenmedik gecikmenin iş planlarını alt üst ettiğini ancak pilotun dürüstlüğünü takdir ettiğini söyledi. Öte yandan, diğer yolcular, Çin'in sosyal medya platformu RedNote'da öfkelerini dile getirerek, “Bir insan işinde nasıl böyle büyük bir hata yapabilir?” diye yorum yaptı. Bu paylaşım 10 binden fazla beğeni topladı.

Kaynak: Milliyet