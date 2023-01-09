Olağanüstü yetenek! Hem iki elini hem de iki ayağını aynı anda kullanarak resim çiziyor

1994 yılında Hollanda’da doğan Rajacenna Vam Dam, sanatla iç içe geçen bir hayatla büyüdü. Henüz 4 yaşındayken modellik yapmaya başlayan Dam, 5 yaşında ilk kez bir televizyon programına katılarak oyunculuk kariyerine başladı. Uzun bir süre çocuk oyuncu olarak pek çok sinema filmi ve dizide yer alan Dam, 12 yaşında çocuklara yönelik bir televizyon programının sunucusu oldu. Resim tutkusu 16 yaşında başlayan Dam olağanüstü yeteneğini keşfettiğinde bunu sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Dam çizimlerine ait videoları sayesinde kendisine hayran bırakmayı başardı.

“BANA ZOR GELMİYOR”

Hollanda’nın Rotterdam şehrindeki resim çalışmalarını sürdüren sanatçı, iki eliyle aynı anda çizim yapabildiğini keşfettiğinde yeteneğini bir sonraki seviyeye taşıdı ve devreye ayaklarını da soktu. Hem iki eli hem de iki ayağıyla çizim yapan Dam, resim kağıtlarını da kameraya doğru çeviriyor. Yani kamerada düz görünebilmesi için ters bir şekilde çizim yapan Dam, “Bu şekilde çizim yapmak bana zor gelmiyor. Bu tamamen doğal bir durum” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları Dam’ın gönderilerine yoğun ilgi gösterirken bir kullanıcı, “Bu inanılması güç bir yetenek” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Daha önce böyle bir şey görmedim” yorumunu ekledi.Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten izlerken hayran kaldım” dedi.