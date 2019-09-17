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Olay iddia: Kanye West; Brad Pitt ile Khloe Kardashian’ın arasını yapmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 13:56 | Son Güncelleme

Rap şarkıcısı Kanye West’in, eşi Kim Kardashian’ın kardeşi Khloe Kardashian ile kilise konserine sürpriz yaparak katılan Brad Pitt’in arasını yapmaya çalıştığı söylentileri gündeme bomba gibi düştü.

Olay iddia: Kanye West; Brad Pitt ile Khloe Kardashian’ın arasını yapmaya çalıştı

Kim Kardashian’ın rap şarkıcısı ve prodüktör eşi Kanye West, iddialara göre ‘çöpçatanlık’ girişiminde bulundu. Baldızı Khloe Kardashian ile ünlü aktör Brad Pitt’in arasını yapmaya çalıştı.

Kanye West, her pazar Los Angeles’ta yoğun katılım olan kilise konserleri veriyor. Son yaptığı kilise etkinliklerinden birine Brad Pitt sürpriz yaparak katılım göstermişti. Kilise etkinliğinde Khloe, Kim, Kourtney Kardashian ile Kendall Jenner kardeşler de hazır bulunmuştu.

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Mirror gazetesinin aktardığı haberde, West’in, kendisini aldatan sevgilisinden ayrılan ve bir süredir yalnız olan 35 yaşındaki Khloe Kardashian ile 55 yaşındaki Brad Pitt’in aralarını yapmaya çalıştığı iddia edildi.

Khloe Kardshian, Brad Pitt hayranlığını gizlemiyor. Katıldığı bir radyo programında, Brad Pitt’le yatmak istediğini bile söylemişti. Reality show yıldızı ayrıca, Pitt’i çok yakışıklı bulduğunu da belirtmişti.

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Khloe Kardashian, 2019 yışı başında kızı True’nun babası olan Tristan Thompson ile ayrılmıştı. Thompson, Kylie Jenner’ın yakın arkadaşı 21 yaşındakiJordyn Woods ile öpüşürken görüntülenmiş, aldatma haberlerinin ardından Khloe Kardashian sevgilisini affetmişti. Ancak yara alan ilişkileri daha fazla devam etmemişti. Bu arada Jordyn Woods da Kardashian/Jenner klanından dışlanmıştı.

Öte yandan Angelina Jolie ile Eylül 2016’da bu yana velayet anlaşmazlığı nedeniyle boşanma davası süren Brad Pitt, henüz yeni bir ilişki içine girmedi. Pitt, son verdiği röportajda, ayrılık sonrası 18 ay alkol tedavisi gördüğünü itiraf etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Khloe Kardashian brad pitt

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