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  4. Öldüğü yönünde haberler çıkmıştı! Özgür Ozan iddiaları tiye aldı

Öldüğü yönünde haberler çıkmıştı! Özgür Ozan iddiaları tiye aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 09:11 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncularından Özgür Ozan'ın hayatını kaybettiği yönündeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Spor yaparken çektirdiği bir videosunu paylaşan Özgür Ozan, 'Benim için öldü demişler, duysunlar ki kral geri döndü' dedi.

Yıllardır yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol alan Özgür Ozan'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Dizide Hüsnü Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Özgür Ozan, Instagram hesabından konuyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı.

"KRAL GERİ DÖNDÜ"

Hakkındaki iddiaların ardından Instagram hesabının hikaye kısmından spor yaparken çektirdiği bir videosunu paylaşan Özgür Ozan, "Gayet canlıyım gördüğünüz gibi" derken paylaşıma da "Duydum ki demişler benim için öldü. Duysunlar ki kral geri döndü" notunu ekledi.

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