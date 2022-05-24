Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Öldüğü zannedilen bir bebek diri diri gömüldü! Toprağın altında ağlamaya başlayınca ailesi şaşkına döndü

Öldüğü zannedilen bir bebek diri diri gömüldü! Toprağın altında ağlamaya başlayınca ailesi şaşkına döndü

24.05.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Banihal kentindeki bir hastanede doktorlar tarafından ölü ilan edilen bebek, acılı ailesine teslim edildi. Cenaze işlemlerini tamamlayarak bebeklerini defneden çift, toprağın altından gelen ağlama sesiyle bir anda irkildi.

Öldüğü zannedilen bir bebek diri diri gömüldü! Toprağın altında ağlamaya başlayınca ailesi şaşkına döndü

Hindistan’ın Banihal kentindeki bir hastanede doğan bir bebeğin doktorlar tarafından ölü doğduğu ilan edildi. Sağlık görevlileri tarafından öldüğü açıklanan kız bebek, iki saat sonra Hallon köyündeki bir mezarlığa gömüldü. NDTV’nin haberine göre aile üyelerinin başka bir mezarlığa gömülmesini talep etmesi üzerine anne ve baba, çocuklarının mezarını açtırdı. Bebeklerinin ağladığını ve hala canlı olduğunu fark eden anne ile baba büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Herkesi korkuttu! Kendi cenazesinde bir anda dirilen kadın tabuta vurarak çevredekileri uyardıHerkesi korkuttu! Kendi cenazesinde bir anda dirilen kadın tabuta vurarak çevredekileri uyardı

SAĞLIK GÖREVLİLERİ AÇIĞA ALINDI

Bebeklerinin yaşadığını anlayan ailenin şikayeti üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ölüm raporunun verilmesinde etkili olan iki personel açığa alınırken Banihal Block Sağlık Memuru (BMO) Dr Rabia Khan, “Jinekoloji bölümünde çalışan genç bir hemşire ve temizlikçinin görevlerini soruşturma kapsamında karar verilene kadar askıya aldık.” dedi.

Sosyal medyada viral oldu! Dışarıdan çığlık seslerinin geldiğini duyunca çırılçıplak kazın yardımına koştuSosyal medyada viral oldu! Dışarıdan çığlık seslerinin geldiğini duyunca çırılçıplak kazın yardımına koştu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...
Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...
İsyan etti’! “Uçakta göğüslerimi kapatmamı söylediler” İsyan etti’! “Uçakta göğüslerimi kapatmamı söylediler”
Anahtar Kelimeler:
Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Seks yapmak için uçağın düşmesini göze aldılar

Seks yapmak için uçağın düşmesini göze aldılar

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

1 milyon dolarlık penisinin ''Bir de o halini görün!'' dedi

1 milyon dolarlık penisinin ''Bir de o halini görün!'' dedi

İlginizi Çekebilir

Doktora gitme vaktinizin geldiğini gösteren belirtiler!

Doktora gitme vaktinizin geldiğini gösteren belirtiler!

Asla küçümsemeyin! En ölümcül hastalığın belirtisi olabilir

Asla küçümsemeyin! En ölümcül hastalığın belirtisi olabilir

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Markette zam geleceğini duydu! "Saklıyorlar"

Markette zam geleceğini duydu! "Saklıyorlar"

Her karesi iğrenç! Hayvanlarla cinsel ilişki satıyor

Her karesi iğrenç! Hayvanlarla cinsel ilişki satıyor

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.