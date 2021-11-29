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Öldükten sonra da arkadaşlarını bırakmadı! Mail attığı iddia edilen Jack Froese’nin gizemli durumu

29.11.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jack Froese, 2011 yılının Haziran ayında 32 yaşındayken kalp aritmisi nedeniyle hayatını kaybetti. Ani ölümünün sonrasında çevresindekileri derin bir üzüntüye boğan Froese’nin hikâyesi aslında bu noktada gizemli bir hal almaya başladı. Froese’nin arkadaşları bir anda ölü adamdan mailler almaya başladıklarını iddia ettiler.

Öldükten sonra da arkadaşlarını bırakmadı! Mail attığı iddia edilen Jack Froese’nin gizemli durumu

Jack Froese, genç yaşta hayatını kaybettiğinde ailesi ve arkadaşları durumu kabul etmekte zorlandı. Ancak ölümünden 5 ay sonra en yakın arkadaşlarından bazıları hesabından e-postalar almaya başladı. İlk önce bunu bir başkasının yaptığı düşünseler de mailler özel konuşmaları ve ölümünden bu yana meydana gelen olayları anlatıyordu.

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KUTSAL HEDİYE OLARAK GÖRÜYORLAR

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Froese’nin gönderdiği maillerden ilkini alan onun yakın arkadaşı Tim Hart’tı. Yaklaşık 17 yıldır arkadaş olduklarını belirten Hart, e-postayı açtığında Jack Froese’den “İzliyorum” başlıkları bir mail gördü. Maili okuyan Hart, “Beni duydun mu? Senin evindeyim. Tavan arasını temizle” notunu gördü. Maili okuduktan sonra büyük bir şaşkınlık yaşayan Hart, Jack Froese’nin ölümünden yaklaşık bir hafta önce kendisine tavan arasındaki dağınıklığa dair şaka yaptığını belirtti.

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Hart’ın aldığı maillerin dışında Froese kuzeni Jimmy McGraw’a nasihat vermeyi ihmal etmedi. Kuzenine gelen mailde ise “Hey Jim, nasılsın? Bileğini kıracağını biliyordum. Seni uyarmaya çalıştım. Dikkatli olmalısın” ifadeleri yazılıydı.

Jack'in arkadaşları ve ailesi, kimsenin şifresine sahip olmadığını belirterek hesabının saldırıya uğradığına inanmadıklarını söyledi. Ailesi ve arkadaşları Jack Froese’den gelen mailleri kendileri için kutsal bir hediye olarak görüyor.

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