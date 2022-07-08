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Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

08.07.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi açıklanmayan bir kadın, Vladimir Putin'in Çeçen destekçisi Ramazan Kadirov'un sadık askerleri tarafından kocasının infaz edilmesinden sonra, Putin'in işgalinden hoşnutsuz olan sığınmacılardan oluşan Rusya'ya Özgürlük askeri birliğine katıldı. Yüzü gizlenmiş halde görüntülendiği bir video, tabur tarafından paylaşılınca hikayesi ortaya çıktı.

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Rus askeri kocası Çeçen savaş destekçileri tarafından katledilen dul bir kadın, Ukrayna için savaşmak üzere ülkeden kaçan Ruslar ve Belaruslu askerlerin oluşturduğu bir tabura katıldı. İsmini paylaşmayan genç kadın, Rusya'ya Özgürlük lejyonu tarafından paylaşılan bir klipte yüzü gizlenmiş halde konuşurken görüntülendi.

YÜZLERCE ASKER KATILDI

Kadının dahil olduğu bu birliğin Rusya ve Beyaz Rusya'yı yöneten liderler için savaştıktan sonra taraf değiştiren ve Ukrayna'ya destek olmayı seçen askerlerden oluştuğu bildirildi. Birlikteki asker sayısı bilinmiyor, ancak kurulduğu Mart ayının başından bu yana yüzlerce Rus askerinin Ukrayna safına geçtiği iddia ediliyor.

''RUSYA'YA ÖZGÜRLÜK''

rusya

Videoda kadın sığınmacı ekibinin simgesi haline gelen mavi beyaz bayrağın önünde oturduğu ve "Hepimiz savaşı durdurmalıyız ve Rusya'ya gerçek özgürlük getirmeliyiz. Putin rejimi devrilmeli. Zorbaya müsamaha göstermeyi bırakın. Birliğimize katılın." diyerek çağrıda bulunduğu görüldü.

EŞİ ÖLDÜRÜLÜNCE KATILDI

kadirov

Birime katılan ilk kadın olan acılı eş, Mayıs ayında Çeçen lider Ramazan Kadirov'un askerleri, adamlarını katliama göndermeyerek doğrudan bir emri reddettiği için kocasını katlettiklerinde, bu birliğe katıldığını söyledi .

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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