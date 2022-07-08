Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Rus askeri kocası Çeçen savaş destekçileri tarafından katledilen dul bir kadın, Ukrayna için savaşmak üzere ülkeden kaçan Ruslar ve Belaruslu askerlerin oluşturduğu bir tabura katıldı. İsmini paylaşmayan genç kadın, Rusya'ya Özgürlük lejyonu tarafından paylaşılan bir klipte yüzü gizlenmiş halde konuşurken görüntülendi.

YÜZLERCE ASKER KATILDI

Kadının dahil olduğu bu birliğin Rusya ve Beyaz Rusya'yı yöneten liderler için savaştıktan sonra taraf değiştiren ve Ukrayna'ya destek olmayı seçen askerlerden oluştuğu bildirildi. Birlikteki asker sayısı bilinmiyor, ancak kurulduğu Mart ayının başından bu yana yüzlerce Rus askerinin Ukrayna safına geçtiği iddia ediliyor.

''RUSYA'YA ÖZGÜRLÜK''

Videoda kadın sığınmacı ekibinin simgesi haline gelen mavi beyaz bayrağın önünde oturduğu ve "Hepimiz savaşı durdurmalıyız ve Rusya'ya gerçek özgürlük getirmeliyiz. Putin rejimi devrilmeli. Zorbaya müsamaha göstermeyi bırakın. Birliğimize katılın." diyerek çağrıda bulunduğu görüldü.

EŞİ ÖLDÜRÜLÜNCE KATILDI

Birime katılan ilk kadın olan acılı eş, Mayıs ayında Çeçen lider Ramazan Kadirov'un askerleri, adamlarını katliama göndermeyerek doğrudan bir emri reddettiği için kocasını katlettiklerinde, bu birliğe katıldığını söyledi .



