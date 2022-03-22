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Ölen annesinin küllerinden dövme yaptırdı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

22.03.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan 53 yaşındaki Kellie Careter-Bell isimli bir kadın annesinin anısını yaşatmak için oldukça ilginç bir yönteme başvurdu. Annesinin küllerinden vücuduna dövme yaptıran Bell, kayıplarını ölümsüzleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken sosyal medyadan tepki yağdı.

Ölen annesinin küllerinden dövme yaptırdı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Avustralya’da yaşayan 53 yaşındaki Kellie Careter-Bell isimli bir kadın yaptırdığı dövmeyle şaşkınlık yarattı. 2018 yılında annesi kaybeden Bell, daha önce 3 kız kardeşini ve kızının da ölüm haberleriyle sarsılmıştı. Annesinin küllerinden vücuduna diğer kayıplarını da anımsatacak bir dövme yaptırmak isteyen kadın onları ölümsüzleştirecek bir adım attı.

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ANNESİNİN KÜLLERİNİ KULLANDI

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Uzun bir süre düşündükten sonra kaybettiği kızı, kardeşleri ve annesini anımsatan bir dövme yaptırmak isteyen kadın annesinin küllerini kullanabileceğini öğrenince aklına yeni bir fikir geldi. Dövmesi hakkında konuşan Kellie, "Annemi nasıl her zaman yanımda tutabilirim diye düşünmeye başlamıştım. Aklıma böyle bir fikir geldi. Biraz araştırma yaptım ve olabileceğini kararlaştırdık, dövmemde kızıma, kardeşlerime ve anneme ait detaylar var" ifadelerini kullandı.

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Bell’in dövmesi bazı insanlar tarafından eleştirilirken bazı insanlar ise dövmenin anlamının büyüklüğü karşısında saygı duyduklarını dile getirdi.

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