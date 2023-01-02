Ölen babası piyango için numaraları verdi! Binlerce doların sahibi oldu... “Mezarın ötesinden benimle iletişime geçerek...”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir adam ölmüş babasının piyango bileti alması için kendisiyle iletişime geçtiğini söyleyerek ülke gündemine yerleşti. Bir medyum aracılığıyla vefat eden babasıyla iletişime geçtiğini dile getiren adam ondan kazanan numaraları öğrenerek piyango biletini satın aldığını söyledi. Aldığı piyango biletine büyük ikramiyenin çıktığını ifade eden adama sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü inanmadı.

GELECEK PLANLARI İÇİN BANKAYA YATIRACAK

Kazandığı büyük ikramiyeyi gelecek planları için bankaya yatıracağını ifade eden adam özellikle kimliğinin gizli tutulmasını istedi. 55 yaşındaki adam yaptığı açıklamada, “Hayatımızın çocukların öğrenim kredilerinin ödendiği ve artık ipoteğimizin olmadığı bir noktasındayız” dedi.