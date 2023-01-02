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Ölen babası piyango için numaraları verdi! Binlerce doların sahibi oldu... “Mezarın ötesinden benimle iletişime geçerek...”

02.01.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Maryland şehrinde yaşayan 55 yaşındaki “Wezziw Brunswick” adını kullanan bir adam piyango çekilişinde büyük ikramiyenin sahibi oldu. 40 bin dolarlık (yaklaşık 748 bin 936 TL) ikramiyeyi kazanan Brunswick vefat eden babasının mezarının ötesinden kendisiyle talihli numaraları vermesi için iletişime geçtiğini söyledi.

Ölen babası piyango için numaraları verdi! Binlerce doların sahibi oldu... “Mezarın ötesinden benimle iletişime geçerek...”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir adam ölmüş babasının piyango bileti alması için kendisiyle iletişime geçtiğini söyleyerek ülke gündemine yerleşti. Bir medyum aracılığıyla vefat eden babasıyla iletişime geçtiğini dile getiren adam ondan kazanan numaraları öğrenerek piyango biletini satın aldığını söyledi. Aldığı piyango biletine büyük ikramiyenin çıktığını ifade eden adama sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü inanmadı.

GELECEK PLANLARI İÇİN BANKAYA YATIRACAK

Kazandığı büyük ikramiyeyi gelecek planları için bankaya yatıracağını ifade eden adam özellikle kimliğinin gizli tutulmasını istedi. 55 yaşındaki adam yaptığı açıklamada, “Hayatımızın çocukların öğrenim kredilerinin ödendiği ve artık ipoteğimizin olmadığı bir noktasındayız” dedi.

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Amerika piyango

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