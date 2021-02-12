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Olivia Culpo üstsüz pozuyla olay oldu

12.02.2021 08:30 | Son Güncelleme:
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Olivia Culpo üstsüz pozuyla olay oldu

Maxim dergisi tarafından 2019'un en seksi kadını seçilen Olivia Culpo sosyal medyada üstsüz pozlarıyla dikkat çekti.

Erkek dergisi Maxim'in 2019'da seçtiği dünyanın en seksi kadını Amerikalı model Olivia Culpo sosyal medyayı salladı. Ünlü sporcu Christian McCaffrey'ın eşi Olivia Culpo beğeni yağmuruna tutuldu.

Model Olivia Culpo Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaşınca hayranlarını mest etti.

Sıkı spor yapan ve bu anları da paylaşan Culpo fit fiziğiyle de dikkat çekti.

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OLİVİA CULPO KİMDİR?

1992'de ABD'de dünyaya gelen Olivia Culpo, Boston Üniversitesi'nde eğitime başladı. Ama yarıda bıraktı. 2012 yılında Rhode Island'da yapılan güzellik yarışmasında birincilik ödülü kazandı. Aynı yıl ABD Güzeli sonra da Kainat Güzeli seçildi.

Culpo, 2000'lerin başında sosyal medya paylaşımları sayesinde bu alanda adını duyurdu. Çok sayıda güzellik ve giyim markasıyla işbirlikleri yaparak bu alanda servet edindi.

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